Revelan nueva lista de líderes vinculados a paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés) reveló este domingo la lista de 127 líderes, políticos y personalidades del mundo que estarían vinculados a sociedades con paraísos fiscales.



Según medios de comunicación, en la lista están la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente Juan Manuel Santos, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE. UU., entre otros.



La nueva filtración de la investigación conocida como 'Paradise Papers' se centra en la firma de abogados Appleby. Se estudian 13,4 millones de documentos de sociedades.

En los registros del Icij se indica que el presidente Santos fue director de dos empresas 'offshore': en el 2001 de Global Tuition & Education Insurance Corporation, que según la investigación, fue “una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal”. Y, entre abril y mayo del 2000, de la compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited.



Estas dos sociedades son accionistas de Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior.



El presidente Santos aseguró hace dos semanas, a medios nacionales e internacionales, que no ha invertido en la compañía Global Tuition y que renunció a la compañía en el año 2000.



“Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”, dijo Santos.



“Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos”, agregó.



Santos añadió: “No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo”.

Según datos de la firma Appleby, la reina Isabel II, invirtió 11,6 millones de euros en paraísos fiscales en fondos de las Islas Caimán y de Bermudas. Los pagos se habrían efectuado a través del ducado de Lancaster que financia los gastos de la familia real.



“La inversión del ducado de Lancaster se desdobló entre la compañía Dover Street VI Cayman Fund LP (en Islas Caimán) y el Jubilee Absolute Return Fund (en Bermudas)”, cita el diario ‘El Mundo’, de España.



De Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se dice que recibió en el 2015 cerca de 850.000 dólares por parte del empresario ruso Yuri Milner. Kushner es investigado por sus vínculos con Rusia.



Por su parte Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE. UU., aparece que ha recibido desde el 2014 al menos 68 millones de dólares a través de su participación en una compañía energética rusa, que según los investigadores, es copropiedad del yerno del presidente ruso Vladimir Putin. En la lista hay “una docena de asesores de Trump y miembros del gabinete”, dice el consorcio.

Qué son los Paradise Papers

Es la nueva filtración mundial sobre paraísos fiscales que contiene 13,4 millones de documentos de sociedades.



Incluyen registros filtrados del bufete de abogados Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias 'offshore' complejas.

