Denuncian intento de feminicidio en Bogotá

“¡Ni una menos! ¡Exigimos justicia! ¡Todos somos Paola!”. Con estas consignas, los familiares y amigos de Paola Andrea Noreña, clamaban justicia durante el plantón que realizaron en la tarde de este vienes frente al Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, tras el ataque con arma blanca que sufrió la joven de 26 años.La agresión ocurrió alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando Paola salía de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios.

“Ella nos envió un mensaje a las 4:45 avisando que ya venía para la casa y a las 4:53 mi mamá recibe otro mensaje pidiendo ayuda y diciendo que la acababan de apuñalar y que iba para la clínica”, cuenta Daniela Ramírez, hermana de la víctima.

Capturado hombre sindicado de atacar a mujer La Policía indicó que fue identificado el presunto agresor de la joven herida con arma blanca en las afueras de la universidad Minuto de Dios. El hombre fue identificado como el compañero sentimental de la víctima Según testigos, el agresor la habría atacado con un cuchillo a las afueras de su universidad.



El agresor asaltó a la joven por la espalda y le propinó una herida en el cuello a dos milímetros de la yugular. Cuando la mujer intentó liberarse para identificar a su agresor, este le causó heridas en las manos y le asestó otra puñalada desde la ceja hasta la parte posterior de la cabeza. “Antes de quedar inconsciente ella logra ver al tipo alejarse y alcanza a captar que es un hombre de contextura alta”, dice Ramírez.



Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Al intentar denunciar el ataque en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del barrio La Granja, en Engativá, la familia fue informada que solamente se podían poner denuncias entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.



“El teniente Bonilla nos dijo que no habían encontrado rastro de sangre y fue solo por la noche después de que vio el despliegue de medios que aceptaron la denuncia”, relata Liliana Castiblanco, abogada y prima de la víctima. Hasta el momento no se ha identificado el autor del crimen. Sin embargo, la familia ha interpuesto una orden de caución contra el exnovio de Paola, quien intentó ingresar al hospital a la fuerza en la tarde de este viernes. La Fiscalía emitió una medida de protección para Paola con el fin de garantizar su seguridad.



De acuerdo con los médicos de la clínica Méderi, el estado de salud de la joven, comunicadora social egresada de la Universidad Santo Tomás, es estable, pero presenta problemas respiratorios.



NATHALY ARIAS GARCES

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

escuelaetce@eltiempo.com