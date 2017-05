Aplazan por segunda vez audiencia de imputación de cargos a Otto Bula

El cuestionado excongresista Otto Nicolás Bula Bula , se presentó hoy a la diligencia de imputación por los presuntos hechos de corrupción con el fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal y señaló que acababa de contratar un abogado para que lo defendiera durante la diligencia.

Bula, preso por el escándalo de sobornos de Odebrech, no se presentó el pasado 2 de mayor a la primera diligencia, de cuyo hecho el juez dejó constancia en audio de los motivos de la ausencia del imputado. Una de las razones fue que el exsenador había enviado una comunicación al despacho judicial en la que informaba que se había quedado sin abogado, que su defensor había renunciado.

El delegado de la Fiscalía dejó también constancia en la misma audiencia de aclaración que la falta de un defensor de confianza no era motivo para el aplazamiento de la diligencia y que para ello había solicitado la presencia de un defensor público, lo que de antemano fue rechazado por Bula.



En la audiencia de este lunes el fiscal del caso señaló que Bula tiene derecho a preparar su defensa pero que es necesaria la realización de la audiencia de imputación y petición de medida de aseguramiento.



Añadió, por segunda vez, que hoy pedirá una nueva y urgente audiencia al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, de los juzgados de Paloquemao.



El exsenador Otto Bula manifestó que está siendo víctima de una supuesta extorsión por agentes judiciales.



"Quiero que quede conocimiento aquí, que no tengo ningún principio de oportunidad con la Fiscalía. Yo quería hacer ese procedimiento porque aquí reposan denuncias contra miembros del CTI por extorsión contra mi persona. Y me están poniendo, en el bunker, a ser vigilado por el CTI. Quiero que quede conocimiento claro, que lo que me pase de mi integridad física en el búnker, es responsabilidad de la Fiscalía y del CTI”, dijo Bula Bula.



JUSTICIA

