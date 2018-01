Orlando Cabrales, exgerente de Reficar, insiste en ser inocente

En un comunicado Orlando José Cabrales Martínez, expresidente de la Refinería de Cartagena, Reficar, entre el 2009 y 2012, dio a conocer su situación frente al proceso por el cuestionado contrato con la firma CB&I. Cabrales en su escrito persiste en su inocencia. Asegura que la Fiscalía nunca lo ha señalado de alguna apropiación de recursos ni a su favor ni a favor de terceros.



La investigación en la que la Fiscalía nombra a Cabrales tiene que ver con el millonario desfalco de más de 610.000 millones de pesos, recursos para la modernización de la refinería, en los que fueron procesados 7 directivos de la entidad.

Cabrales en su documento aseguró que el Juez 16 de Garantías no halló méritos para privarlo de su libertad y que afrontará el proceso fuera de un establecimiento carcelario.



No obstante, algunas de las consideraciones que expuso el togado, luego de que la Fiscalía lo acusara de delitos como interés indebido en la celebración de contratos en calidad de coautor, es que se trata de un hombre de 79 años, a quien le prohibió la salida del país y deberá presentarse dos veces al mes, cada 15 días, al despacho judicial.



El expresidente de Reficar precisó, además, que “la Procuraduría General de la Nación ha sido clara en la audiencia, al considerar que no hubo interés indebido en la conducta de Orlando Cabrales Martínez y que no cometió delito alguno”.



Indicó Cabrales que “la firma del contrato para la segunda fase del EPC (ingeniería, compras y construcción) en 2010, único cargo en su contra, fue una decisión corporativa, y la realizó en su calidad de representante legal y presidente de Reficar, siguiendo instrucciones de su junta directiva, tal y como lo ordenaba el gobierno corporativo y los estatutos de la empresa para un contrato de ese tipo y monto”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com