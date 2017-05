Procuraduría iniciará acción popular contra construcciones ilegales

El procurador general Fernando Carrillo anunció que abrirá una nueva línea de investigación por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II en la ciudad de Cartagena, que dejó a 21 trabajadores muertos y otros 22 heridos.

"La gravedad de los hechos y el número de personas y familias afectadas han hecho necesaria una intervención integral del Ministerio Público que comprenda gestiones disciplinarias, preventivas y de intervención judicial", dijo Carrillo al señalar que liderará una acción popular para que las edificaciones, construcciones y desarrollos urbanos de Cartagena cumplan siempre con las disposiciones legales vigentes y se ordene la clausura definitiva de todas las construcciones ilegales.



Además señaló que el Ministerio Público representará los derechos de las víctimas para que tengan pensión y reparación plena.



Carrillo se reunió con los familiares de las víctimas el miércoles. Durante esa audiencia hizo un llamado a los trabajadores de nacionalidad venezolana para que no se escondan y acepten el acompañamiento de la Procuraduría.



Se pidió al Ministerio del Trabajo identificar en Cartagena las constructoras piratas que son empleadores irregulares, que no garantizan derechos laborales ni cobertura de seguridad social a los trabajadores contratados, además de exponerlos a actividades peligrosas, a fin de sancionarlas y clausurarlas definitivamente. Además le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que realice un seguimiento y vigilancia especial a los hospitales y centros médicos donde están siendo atendidos los trabajadores heridos para que garanticen la atención.



Mientras la Procuraduría General asumió los procesos en contra de la Secretaria de Planeación Distrital, el Director de Control Urbano, el Inspector de Policía de Blas de Lezo y la Alcaldesa Local No. 3; la Procuraduría de Cartagena ordenó visitas a más de siete dependencias de la administración distrital para recaudar pruebas para determinar la existencia de faltas disciplinarias.



En la última semana la Procuraduría ha realizado visitas a otras construcciones. Entre ellas, el edificio Shalom del barrio el Recreo y al predio ubicado en el barrio Blas de Lezo Manzana C Lote 4, Calle 25. Así mismo, a la Alcaldía Local No. 3 para revisar las actuaciones adelantadas en desarrollo de la Resolución 045 del 16 de septiembre de 2016 que ordenó la demolición de la obra realizada en el último predio.



"Finalmente, el Ministerio Público solicitará al Gobierno Nacional la revisión de Decreto 1469 de 2010 para evitar que el trámite de reconocimiento de inmuebles construidos sin previa licencia sea posterior y se preste para el saneamiento de construcciones ilegales. Toda construcción, sin excepción alguna, deberá contar con una licencia previa otorgada por la autoridad competente", se lee en un comunicado emitido por la Procuraduría.