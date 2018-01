Juez pide captura en EE. UU. de exdirector de proyectos de CB&I

El juez 16 de control de garantías de Bogotá que adelanta la audiencia de medida de aseguramiento contra siete exdirectivos de Reficar, Ecopetrol y CB&I por el millonario desfalco de la refinería de Cartagena, Reficar; ordenó este miércoles que el exdirector de proyectos de la firma estadounidense, Masoud Deidehban sea detenido y enviado a Colombia.



La orden se haría efectiva a través de la expedición de una circular azul de Interpol y se pedirá la intervención del Ministerio de Justicia para que se haga efectivo el traslado.

De acuerdo con la Fiscalía, como director de proyectos de CB&I en el 2009, Deidehban es responsable de los usos indebidos que se les dio a los recursos destinados para las obras, especialmente de gastos de personal que no estaban contemplados en el proyecto pero que fueron pagados finalmente con la plata de los colombianos.



La juez avaló la solicitud de reclusión en un centro penitenciario al considerar que Deidehban es un peligro para la sociedad y además podría, aprovechando su doble nacionalidad: estadounidense e iraní; escabullirse de la justicia.



En la misma diligencia, el juez dictó libertad condicional a Philip Kent Asherman, representante legal CB&I en 2010, y quien hoy no se presentó al consulado de Houston desde donde ha comparecido porque por las fuertes nevadas que se presentan en Estados Unidos, hay algunas vías cerradas.



Según el juez Kent influenció indebidamente a la junta directiva de Reficar para que CB&I fuera el único en la lista de contratistas.



Aseguró que el imputado se beneficio con la modalidad que se adoptó en las obras porque con ella se permitió el pago desmedido de recursos que no fueron justificados. El juez calificó la conducta de dolosa y señaló que la pena prevista para su conducta excede los 4 años, lo que significa que por ahora, aunque no se le privará de la libertad, estará obligado a presentarse periódicamente ante el consulado de Colombia en Houston, Texas.



La misma medida, de presentación periódica al despacho judicial, ordenó el juez contra Carlos Alberto Lloreda, exrevisor fiscal de Reficar. Además no podrá salir del país. Según el juez, Lloreda consignó datos inexactos en los registros contables de los años 2013, 2014 y 2015.



Contra los demás implicados: Orlando José Cabrales, expresidente de Ecopetrol, y Pedro Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008, dictó una medida no privativa de la libertad, es decir, podrán continuar sus procesos estando libres, aunque no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente (unas dos veces al mes) al despacho judicial.



Por su parte el fiscal manifestó que interpondrá recurso de apelación por la decisión contra Laverde Concha y Reyes Reynoso. Los exdirectivos de Reficar, vicepresidente jurídico y presidente de la empresa respectivamente, fueron enviados a prisión domiciliaria ayer.



