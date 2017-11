Claudia López, a retractarse por acusación contra el fiscal Martínez

En un plazo no mayor a 48 horas, la senadora del partido verde Claudia López deberá, por orden del Tribunal Superior de Bogotá, retractarse de la acusación que lanzó contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez el 29 de agosto pasado.



López tendrá que fijar durante 65 días un nuevo mensaje para "expresar que carece de pruebas para sostener que 'queda claro porque Bustos y Néstor Humberto Martínez hundieron Tribunal de Aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos' ", como decía el trino por el cual el fiscal interpuso la acción de tutela..

En la tutela interpuesta pidiendo que se le respete su derecho al buen nombre, el Fiscal señaló que la afirmación de López no es acorde con la realidad porque, contrario a eso, él apoyó la creación del Tribunal de Aforados y además no existe ningún fundamento para que se le atribuya una participación en un delito, el de concusión, por la supuesta venta de fallos.



La senadora sostuvo que ya había rectificado el pasado 3 de noviembre al publicar en su cuenta de Twitter un nuevo mensaje: “me retracto del trino que puede interpretarse como una acusación de concusión al Fiscal General. No lo es”.



Sin embargo, el Tribunal consideró que en la réplica la senadora no se refirió al hundimiento del Tribunal de Aforados.



JUSTICIA