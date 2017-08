Operadora de torre de control no es responsable en accidente de Lamia

Nueve meses después del trágico accidente del avión de la aerolínea Lamia, que transportaba al equipo de fútbol brasilero Chapecoense, la Fiscalía determinó que la operadora de la torre del aeropuerto de Medellín que atendió la emergencia no tuvo ninguna responsabilidad en el siniestro, el cual dejó 71 personas muertas.

Los investigadores del caso consideraron que la operadora, que sostuvo comunicación con el piloto Miguel Quiroga, cumplió con todos los procedimientos establecidos en su manual de funciones y que sus instrucciones no incidieron en el posterior accidente de la aeronave que terminó estrellándose en el cerro Gordo.



En el expediente, los peritos documentaron los últimos minutos en vuelo de la nave de una empresa boliviana y concluyeron que el piloto no reportó que estuviera en emergencia, asumiendo que su aterrizaje no tendría problemas. Pero se encontró con que un avión de VivaColombia había pedido prioridad.



“El vuelo Lamia CP-2933 en acercamiento. Solicitamos prioridad para la aproximación, se nos ha presentado un problema de combustible”, señaló el piloto Quiroga al dar la primera voz de alerta, y de inmediato la operadora activó el protocolo de emergencia.



“Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final 02:52:45 (…) solicito descenso inmediato Lima Mike India dos nueve tres tres”, añadió el piloto, tras lo cual la operadora canceló la autorización dada a una nave de LAN y le dio paso al de Lamia.

Los investigadores de la Fiscalía tienen en su poder los reportes de la Aerocivil y el grupo de investigación de accidentes e incidentes aéreos, en los que se escucha a la tripulación de la nave hablando de los cálculos del combustible. A las 00:42 hablan de tomar rumbo a Bogotá para reabastecer y diez minutos después deciden seguir hacia el aeropuerto de Rionegro, pensando que el combustible sería suficiente para aterrizar.



Según el informe oficial, “tras la pérdida de potencia de todos los motores, a las 02:55:48 horas”, el sistema dejó de grabar las conversaciones.



La hipótesis de la Fiscalía es que el piloto del avión de Lamia hizo cálculos para alcanzar a llegar al aeropuerto de Rionegro, ingresando rápidamente a la pista, pero no tuvo en cuenta contingencias como un eventual desvío a otro aeropuerto. De hecho, en la zona del accidente no había olor a combustible, y la nave no se incendió.

Los investigadores están a la espera de que llegue el examen de la caja negra de la nave, que está en poder de la empresa matriz del avión en Inglaterra, y con ese resultado podrán avanzar nuevas diligencias.



Desde diciembre del año pasado, las fiscalías de Colombia y Brasil vienen intercambiando información sobre las investigaciones en cada país para establecer las responsabilidades del incidente. En paralelo, la Aerocivil mantiene la investigación enfocada en “aspectos relacionados con la organización, la vigilancia y supervisión operacional, la planificación del combustible, la toma de decisiones y la supervivencia” del vuelo.



JUSTICIA

