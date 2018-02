Ocupante ilegal de la mansión de la ‘Gata’ figura en el Sisbén

Maricel Barrios Inela quedó desde este miércoles bajo la lupa de las autoridades, luego de que se descubrió que viene ocupando de manera irregular las dos mansiones en las que Enilse López, alias la 'Gata', cumple su condena domiciliaria.



Barrios, beneficiaria del Sisbén y dueña de la peluquería Fashion Studio MD, se posesionó de los dos inmuebles y desde principios de este año la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha intentado desalojarla.

EL TIEMPO conoció una carta del pasado 2 de enero en el que la Inmobiliaria Bustamante Vásquez, depositaria provisional del bien (y de otros 772), le advierte a Barrios que le quedaba completamente prohibido cualquier ingreso. También se le advierte que el inmueble hace parte de un proceso de recuperación por parte del Estado.



En efecto, tal como lo advirtió este miércoles la Fiscalía, los predios están inmersos es un proceso de extinción de dominio desde mayo de 2014. Y durante ese lapso, de manera inexplicable, no se ha hecho la incautación y se ha permitido su ocupación ilegal. Además, sorpresivamente, el distrito de Barranquilla emitió un embargo en diciembre contra los bienes.



Al respecto, la SAE asegura que inició un proceso de recuperación de los predios, haciendo uso de las facultades que recibió en julio de 2017, que le permiten hacer desalojos sin la asistencia de inspectores de policía.



Según la entidad, el depositario ha impulsado seis acciones administrativas contra la ocupante irregular.



Incluso, en mayo de 2016 le hizo una visita al inmueble, que repitió el 3 de enero. Ese día se tomó la decisión de iniciar los trámites de desalojo.



Sin embargo, el proceso quedó congelado cuando la ‘Gata’ obtuvo el beneficio de detención domiciliaria, aduciendo desórdenes alimenticios que afectan su salud.

En la solicitud de traslado, la defensa de la empresaria del chance, condenada a 37 años por homicidio, pidió expresamente ser enviada a las casas embargadas y ocupadas por Barrios.

¿Qué dice el juez?

El juez David Hassam Saade aceptó la solicitud de la ‘Gata’ y la envió a los palacetes, ubicados en Riomar, zona exclusiva de Barranquilla. El beneficio se concedió a pesar de varios recursos que presentó la Procuraduría, con base en dictámenes de Medicina Legal que indicaban que López estaba recuperándose.



Nadie sabe si la ocupante irregular está conviviendo con la ‘Gata’. Lo que sí está claro es que en sus redes sociales Barrios aparece con contactos de políticos y con el de Enilse López.



Para recuperar el bien, la SAE le pidió al juez del caso que reversara la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria en el bien embargado. Pero si esa solicitud no prospera, la recuperación del palacete quedará congelada.



Según el expediente, el bien está compuesto por dos matrículas inmobiliarias. Una de ellas aparece a nombre de Uniapuestas, una de las empresas del chance ligadas con Enilse López, que lo adquirió en diciembre de 2004 por 400 millones de pesos.



El otro inmueble fue adquirido en mayo de 2009 por Aleida Salazar Sepúlveda, que durante años fue la empleada de servicio de la ‘Gata’ y que fue incluida en una investigación por lavado de activos.



De hecho, cuando decretaron la extinción de dominio de estos dos bienes, las autoridades buscaban establecer si habían sido adquiridos con dinero del exjefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso.



Incluso, las casas fueron allanadas en tiempos en que López las habitaba y le fueron incautados documentos, su agenda personal, consignaciones, formatos de transacciones y se extrajo información de equipos de cómputo.



También se encontró armamento que portaba el personal de seguridad de las casonas, que están rodeadas de cámaras de seguridad.



La defensa de López aún no ha salido a explicar por qué exigieron que la enviaran a un predio con proceso de extinción. No obstante, se espera que el juez Saade evalúe la solicitud del Gobierno, hecha a través de la SAE, para que reubique a Enilse López y los bienes puedan ser recuperados y vendidos: ambos suman cerca de 1.200 metros cuadrados.



Por ahora, el proceso de extinción de dominio de los predios se adelanta con la vieja legislación y hasta ahora está en la etapa de notificación de las partes.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA

@uinvestigativa