Obra en el Tolima proyectada para 4 meses ya lleva tres años de atraso

Una obra en el Tolima prevista para ser entregada en cuatro meses ya lleva tres años en construcción y hoy se encuentra abandonada. Así lo denunció la Contraloría General al cuestionar el manejo de los recursos el Sistema general de regalías.

El organismo de control señaló que la obra para la adecuación del Polideportivo de Alvarado (Tolima) no solo no ha sido terminada sino que lo poco que se avanzó en su desarrollo presenta graves deficiencias.



De hecho la Contraloría ya estableció que la obra adjudicada en abril de 2014 representaría un detrimento de más de 520 millones de pesos así: 222.157.530, por una gestión fiscal antieconómica e ineficiente por parte de la administración municipal, al proyectar una obra que nunca se puso en servicio. $155.150.427.65 correspondientes al valor del anticipo pagado al contratista y aun no amortizado. Y 142.881.906, por deficiencias de cantidades de obra ejecutadas versus cantidades recibidas.



“La calidad de los acabados de obra no corresponden a la que se esperaría en un contrato de esta envergadura, ni a la descripción detallada de las actividades contratadas; se evidencian desplomes, muros sin alineación, mal manejo de niveles, mal manejo de pendientes, mal uso de la formaleta temporal, concreto a la vista sin buena terminación, entre otros”, señaló la Contraloría.



Justicia

justicia@eltiempo.com