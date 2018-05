Evalúan nueva amenaza del Epl en Catatumbo

Un sujeto, que se identifica como miembro del frente Libardo Mora Toro del Epl, envió un audio leyendo un comunicado en el que amenaza a distribuidores de cerveza, bodegueros, transportadores proveedores y hasta a vendedores de ácido.

"Les queda prohibido el trafico de suministros hacia la zona del Catatumbo. Carro que encontremos en la vía, carro que será prendido", se escucha en el audio, en el que da algunos nombres.



"No respondemos por los conductores, hasta no llegar a un acuerdo con nuestro compañeros del Eln. No queremos derramar más sangre ni ajusticiar a más personas que no hagan caso de esta orden. No nos hacemos responsables de la vida de las personas que no acaten la orden que les estamos dando", dice el sujeto.



La grabación es analizada por autoridades, que desde hace dos semanas desplegaron un operativo para levantar el paro armado que afectada a 11 municipios del Catatumbo. También se analiza un mensaje del Eln que amenaza a quienes terminen en las filas del Epl

