Corrupción en Fonade, otro lío penal para Musa Besaile

“Los 25 puntos son para dos ‘cancamanes’, para dos ‘sena’ (senadores). Y ese man tiene dos delegados. Y los otros 10 puntos son para el director de la torre negra (Fonade) más todo lo jurídico. Entonces hay que tener las cuentas claras, porque son para dos líderes diferentes”.

Ese es uno de los audios que hacen parte de una investigación de la Fiscalía en la que hay más de mil horas de grabaciones y que documenta cómo un grupo de funcionarios, particulares y al menos dos congresistas se habrían puesto de acuerdo para repartirse parte de un contrato de 17.000 millones de pesos para la interventoría del programa de construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIS) en nueve departamentos del país.

Porcentajes de coimas Habla el excandidato al Concejo de Sahagún (Córdoba) Richard Kamal Náder Ordosgoitia, para repartir una coima de 4.153 millones de pesos por el direccionamiento del negocio.

En la grabación habla el excandidato al Concejo de Sahagún (Córdoba) Richard Kamal Náder Ordosgoitia, también oriundo de ese municipio y quien sería uno de los intermediarios del capturado senador Musa Besaile para que del contrato se le pagaran a él y a otro congresista una coima de 4.153 millones de pesos por el direccionamiento del negocio.



Por esos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue a Besaile, preso desde octubre del año pasado en la investigación por el ‘cartel de la toga’, y contra el representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa, que aspiró a ser elegido senador en las pasadas elecciones y era considerado el reemplazo en la curul del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, hoy preso. Tous ha sido también salpicado por el escándalo de Odebrecht.



La investigación, que hace parte del proceso madre ‘mermelada tóxica’, se inició hace un año y se concentró en una invitación que hizo Fonade el 2 de marzo del año pasado para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

La vicefiscal general, María Paulina Riveros, señaló que por tratarse de un proceso de convocatoria privada era potestad del director de la entidad invitar a quienes considerara pertinente. En este caso, llamó a tres empresas, de las cuales solo se presentaron Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU) y el Consorcio Interviviendas.

Para la época de los hechos, el director era Ariel Alfonso Aduen Ángel, oriundo de Corozal, Sucre, y quien salió de la entidad en agosto del año pasado en medio de cuestionamientos por su cercanía con el ‘Ñoño’ Elías.



La vicefiscal Riveros no habló directamente del funcionario, pero señaló que en la investigación hay referencias a una coima del diez por ciento del contrato “para quien se presume corresponde a un funcionario de alto rango de Fonade”.



En el expediente hay evidencias de que Náder Ordosgoitia y Ruiz de León, dos de las siete personas capturadas ayer por el CTI de la Fiscalía, se acercaron al Consorcio Interviviendas y, como intermediarios del senador Besaile, les habrían advertido que tenían que pagar un soborno del 25 por ciento del contrato “para los senadores”.



Incluso habrían ofrecido a la firma Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU), la otra empresa que se presentó a la licitación, una tajada de 200 millones de pesos para que “presentaran una propuesta inviable, de manera que resultara perdedora”.



En abril del 2017, el Comité Evaluador de Fonade recomendó declarar fallido el proceso, pero con la intervención de funcionarios de esa entidad y del representante a la Cámara Eduardo José Tous, dice la Fiscalía, se cambió la posición y se dio un concepto favorable el 25 de abril. Un día después, en un banco ubicado frente a Fonade se habrían pagado 15 millones de pesos a los funcionarios del área jurídica de la entidad.

Al equipo evaluador de proyectos se le habrían prometido otros 200 millones de pesos durante la ejecución del contrato. “Te voy a decir una cosa, Ronald, voy a hablar con el doctor. Nosotros estamos con una propuesta prácticamente perfecta y nos están jodiendo por una huevonada por primera vez en mi vida. Un negocio de 17.000 millones de pesos no se puede dañar por una persona que nos quiere joder. Yo le quiero decir: ‘doctor, lo que yo veo es una mala intención de esa señora, y si esa señora no acepta lo que yo le estoy mostrando aquí, vamos a perder la plata y me van a meter en un lío’; así se lo voy a decir”.



Eso se escucha en una conversación entre el contratista Amaury Segundo García de la Espriella, también capturado, y Ronald Rafael Ruiz de León, el intermediario de Musa Besaile, en la época en la que se presentaron los problemas en la adjudicación del contrato.

Problemas en la adjudicación del proyecto Un contratista y un presunto intermediario de Musa Besaile hablan sobre problemas en la adjudicación del contrato de interventoría.

Finalmente, el contrato fue celebrado el 8 de mayo del 2017 y luego hay registros de pagos de la cuenta del Consorcio al contratista Amaury García, quien de inmediato hizo consignaciones a Richard Náder y Ronald Ruiz de León, señaladas fichas del senador Besaile, por 60 y 36 millones de pesos, respectivamente.



Los otros capturados, que irán este viernes ante un juez, son los funcionarios de Fonade Felipe Rodríguez Mariano, Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez, así como el particular Juan Felipe Morales Tabares.

Otros escándalos de Fonade

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) ha sido mencionado en el escándalo de corrupción que tiene preso al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.



Según Moreno, tanto el exmagistrado Francisco Ricaurte como los senadores Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías ‘cuadraron’ la elección del exdirector Alfredo Bula Dumar. Además, la Contraloría ha realizado estudios que evidencian malas prácticas de administración.



Otro lío es con un megaproyecto en Barú que se frenó y tras liquidarse, el Fonade recibió activos con medidas cautelares. Aunque el Fondo visitó el lote y dijo que no hay riesgo de deterioro, la Contraloría dice que en algunos predios hay "riesgo de invasión, así como mal estado del encerramiento”, sin que el Fonade haya considerado en sus estados financieros la posibilidad de que este predio haya sufrido una desvalorización por “pérdida por deterioro”. La Contraloría también rechazó que el Fondo no haya hecho un avalúo comercial para establecer realmente qué tanto estaba recibiendo tras liquidarse la sociedad.

