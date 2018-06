Medicina Legal descarta maltrato en muerte de bebé de 10 meses

El Instituto Nacional de Medicina Legal dijo que el caso de un menor de 10 meses, que falleció esta semana en la Clínica Santa Clara, no se trató de un abuso sexual ni maltato, y que el examen forense indica que su muerte se dio por causas naturales.

Según Carlos Valdés, director de Medicina Legal, el Instituto valoró al menor que murió el martes en la clínica, donde se tomaron muestras para el análisis.



"Todas las muestras dieron resultados negativos. No tenía abuso sexual", dijo Valdés.



Aseguró que la necropsia arrojó que "no se encontró ningún signo de violencia en el menor y que las condiciones físicas del niño eran aceptables: No había desnutrición, ni bajo peso, por lo tanto no se puede demostrar que el niño haya tenido maltrato o sufrimiento".



Valdés dijo que la muerte se dio por una hemorragia subaracnoidea cuya causa se está investigando, pero "se descarta que el menor haya sido maltratado" y "todos los estudios orientan a que la muerte es de causa natural", aseguró.



Medicina Legal seguirá estudiando el origen de la hemorragia porque al parecer hay circunstancias patológicas que afectaron la vida del niño.



Aunque inicialmente se pensaba que el caso podía constituir a un hecho de violencia, el ICBF desmintió el miércoles el supuesto abandono del bebé y dijo que el niño hacía parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde que la mamá estaba en gestación, y que por recomendaciones médicas, al presentar por un cuadro de varicela, la madre tuvo que ausentarse del centro de salud.



JUSTICIA