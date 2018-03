No hubo impactos de bala a carro de Gustavo Petro en Cúcuta: Fiscalía

La dirección nacional del CTI de la Fiscalía entregó su informe sobre los hechos registrados el pasado viernes 2 de marzo en Cúcuta, donde fue atacada la caravana en que se transportaba el aspirante a la Presidencia, Gustavo Petro.



"Las huellas de violencia no corresponden a impacto de arma de fuego", aseguró el general en retiro, Luis Alberto Pérez director del CTI.

El carro blindado fue inspeccionado con técnicas de avanzada a través de microscopía electrónica. Foto: Fiscalía General de la Nación

La inspección se hizo con los materiales de prueba, evidencia física y videos en el parque Santander donde se registraron los hechos de violencia al paso del carro blindado del candidato - la forma de los impactos contra los vidrios de la camioneta dejaron abierta la posibilidad de que se tratara de un arma de fuego -



Pérez recalcó que las abolladuras tampoco son de impacto por proyectil de arma de fuego al señalar que expertos en blindajes y peritos confirman que no corresponden a este tipo de impactos.



"Los peritos no hallaron rastros de impacto de proyectil de arma de fuego. No cuentan con la morfología para que se trate de un proyectil", afirmó el director del CTI.

Las técnicas usadas durante el proceso de análisis fueron microscopía electrónica de barrido para analizar las partículas.



"En un video se afirmaba la presencia de un arma de fuego, pero se concluyó es que se trataba de un teléfono celular. La Fiscalía a través de su cuerpo de investigación estará presto a cualquier inquietud. Continuamos con la investigación", puntualizó Pérez.



Se está recurriendo a una prueba más avanzada para determinar cuál fue elemento usado, y reiteró "pero por el momento se descarta que sea un proyectil de arma de fuego".



"No se tiene claro si fueron piedras, porque pudo ser un elemento contundente", concluyó el director del CTI.



JUSTICIA