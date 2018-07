No aparecen los hermanos Mora Urrea, señalados testaferros de las Farc

Desde el jueves pasado unidades del CTI de la Fiscalía adelantan operaciones de búsqueda de los hermanos Alirio, Norberto y Uriel Mora Urrea, señalados testaferros de las Farc.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que tras la decisión de un juez de Bogotá de revocar su libertad y expedir nuevas órdenes de captura en su contra se destinó un grupo del CTI para hacer efectiva la detención.



Los uniformados ya recorrieron las casas de los Mora Urrea y se acercaron, sin éxito, a las direcciones que ellos inscribieron ante la justicia y en las cuales supuestamente permanecerían.



Luego de esas primeras labores de búsqueda, los investigadores procederán a contactar a los abogados de los Mora Urrea para establecer si saben de su paradero y al tiempo se verifica con Migración Colombia si salieron del país.



De no aparecer la Fiscalía tramitará con Interpol circulares azules de ubicación con el fin de activar su búsqueda a nivel internacional.



Norberto y Uriel Mora Urrea, según la decisión del juez, son buscados para ser recluidos en un centro carcelario y Alirio recibió el beneficio de casa por cárcel.



Ellos fueron capturados el 20 de febrero y quedaron en libertad el 24 de abril. Responden por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Según el expediente, los hermanos tienen nexos con las Farc. “Si bien el delito se inició en 2007, se trata de una actividad continuada que llegó hasta el 2015. No se trata de una denuncia vieja”, dijo uno de los investigadores sobre ese proceso.



La tesis de la Fiscalía es que parte del patrimonio de los Mora Urrea se logró gracias a esa relación con la guerrilla.



La defensa de los Mora Urrea señaló que sus clientes no fueron citados a las audiencias en las que se revocó su libertad y pidió que se les garanticen sus derechos fundamentales.



Indicaron que los investigados no han podido ejercer adecuadamente su defensa y que a pesar de esto en todo momento han estado dispuestos a dar las explicaciones sobre los señalamientos en su contra.



Igualmente señalaron que esperan que se puedan realizar las audiencias en las que los Mora Urrea entregarán las evidencias que demostrarían que no cometieron delitos.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com