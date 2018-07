Tutela no tumbó fallo contra Mario Aranguren

Tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia negaron la tutela en la que se pedía dejar sin efecto el fallo que condenó al exdirector de la Uiaf Mario Aranguren a 11 años y 5 meses de prisión dentro del caso de las chuzadas del DAS.

La acción fue interpuesta por el procurador Henry Bustos, quien buscaba tumbar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.



Según Bustos, el hecho de que lo hubieran absuelto en primera instancia –porque la Fiscalía no lo acusó– retiraba automáticamente los cargos en su contra. Por eso, sus abogados no presentaron alegatos de defensa.



Y, aunque una norma permite que así haya absolución se puedan revisar los procesos en segunda instancia, Bustos alegaba que era posterior al fallo de primera instancia.

Pero la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Fernando Castro, negó la tutela de Bustos por improcedente, al considerar que hay otra instancia (la casación) para apelar la condena.



La Procuraduría, por su parte, hizo saber que Bustos se limitó a buscar el amparo del debido proceso y del derecho de defensa de Aranguren y de su secretario jurídico, sin controvertir la materialidad del juicio. Pero advirtió que lo hizo de manera inconsulta, sin reportar al despacho del Procurador. Y agregaron que no será apelada.



En todo caso, el pasado viernes Aranguren presentó su propia tutela.



