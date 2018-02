Niegan principio de oportunidad al expresidente de Odebrecht

La Juez Sexta de Control de Garantías de Bogotá negó el principio de oportunidad, que venía negociando con la Fiscalía el expresidente de Odebrecht Eleuberto Martorelli, vinculado al escándalo por el pago de sobornos de esa firma a funcionarios públicos y particulares en Colombia.

La juez dijo que no se puede hablar de celeridad y eficacia en el principio de oportunidad cuando la Fiscalía esperó casi un año entre la manifestación de Martorelli de 'querer colaborar con la justicia' y la solicitud oficial del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía.



"La suscrita juez no le da el visto bueno para la aprobación del principio de oportunidad en modalidad de suspensión solicitado por la Fiscalía, al considerar que afecta los derechos fundamentales de las víctimas", aseguró.



En la diligencia, la Fiscalía aseguró que Martorelli ha estado comprometido a apoyar las investigaciones y que ha expresado su arrepentimiento por su participación en el pago de sobornos a cambio de que a la multinacional se le adjudicaran obras.

​

El Ministerio Público aclaró que el motivo por el cual se solicitaba el principio de oportunidad solo es por el delito de tráfico de influencias de particulares.

Eleuberto Martorelli se comprometió a devolver, junto a los demás exfuncionarios de la empresa, la suma de 14 mil millones de pesos, más los intereses causados en los últimos dos años. “Es un requisito el cumplimiento de los pagos establecidos dentro del principio de oportunidad”, señaló el fiscal del caso.



Por su parte, la defensa de la Contraloría, como víctima de este caso de corrupción, expresó su inconformidad a la solicitud del principio de oportunidad.



"Nosotros consideramos que no se han satisfecho de manera clara los presupuestos legales que determinan la legalidad del principio de oportunidad en este caso", señaló el representante del órgano de control.



Aseguró que la Fiscalía tenía evidencias que establecen que el señor Martorelli se reunió en múltiples ocasiones con funcionarios públicos, específicamente que se reunió con el senador Bernardo Miguel Elías y con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, también procesados.



"De esas reuniones resultó la adición ya conocida como Ruta del Sol, tramo Ocaña Gamarra y como consecuencia de esas reuniones entre Martorelli, Elías y Luis Fernando Andrade, se determinó el reajuste del 50 por ciento del costo de la vía con el objeto de evitar hacer una nueva licitación pública", dijo el representante del ente investigador.



"El Ministerio Público puede decir que este es un episodio dentro de todo el entramado delictivo que representó el comportamiento de servidores públicos, que pusieron sus intereses personales por encima de los interés públicos", dijo el representante de la Procuraduría.



En diligencia, el representante de víctimas, además, expresó que el daño causado al país por detener la obra causa pérdidas millonarias.



"Estudios han calculado las pérdidas solamente en ese tramo, Ocaña-Gamarra, por la interrupción de la obra en algo así como 800 mil millones anuales, es decir, algo más de 2.500 millones de pesos diarios es la pérdida que representa para el Estado colombiano esta interrupción de la obra. La Contraloría determinó hallazgos por más de 20 mil millones de pesos, entonces nos ofrecen 13 mil millones, ponderemos esto frente a la magnitud del daño causado", dijo el abogado.



Por su parte la defensa del expresidente de Odebrecht en Colombia, liderada por el abogado Vicente García, indicó que el Estado colombiano tiene que reconocer que se hizo una gran obra que entró en liquidación por su interrupción, pero que no han recibido los pagos de la misma, solos los bancos han tenido acceso a los pagos con intereses. "La empresa Odebrecht ni la concesión han obtenido utilidades por el desarrollo de cerca de los 13 kilómetros de calzada (...) todo el dinero de la obra ha sido de particulares", dijo García.



Con respecto al principio de oportunidad, la defensa dejó claro que el investigado debía cumplir con el compromiso acordado con la Fiscalía General para colaborar con la justicia a esclarecer los hechos.



El abogado agregó que: "es un compromiso con el que hay que cumplir. A parte de entregar las declaraciones, es necesario cumplir con la carga al Estado colombiano que suma de cerca de 14 mil millones de pesos, que no es una suma despreciable".



El acuerdo que se cayó planteaba que Eleuberto Antonio Martorelli debía manifestar su arrepentimiento públicamente, además, devolver el dinero prometido para las víctimas. "La reparación que yo he hecho a la autoridad colombiana fue voluntaria y no por el departamento de justicia de los Estados Unidos", dijo el exdirector en la diligencia.



La Fiscalía y defensa de Martorelli manifestaron que presentarán recurso de reposición y en caso tal de no conseguir respuesta positiva, recurso de apelación.



JUSTICIA