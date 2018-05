Niegan medida de aseguramiento a Edwin Besaile por cartel de hemofilia

18 de mayo 2018 , 10:15 a.m.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Darío Lara, negó la medida de aseguramiento en contra del exgobernador de Córdoba Edwin Besaile, investigado por el Cartel de la Hemofilia.



"Ninguna de las causales fue demostrada, lo que impide la imposición de la medida de aseguramiento", dijo el magistrado, para quien la Fiscalía no habría aportado pruebas objetivas para sustentar la medida.



La audiencia en contra del gobernador continúa este viernes en el tribunal, pues la Fiscalía pidió al magistrado reconsiderar su decisión.

La fiscal del caso había pedido la detención preventiva de Besaile pues consideraba que su libertad podría interferir en la investigación, e inclusive, que el exgobernador podría ejercer intimidación sobre sus subalternos.



Sin embargo, la defensa de Besaile había solicitado no tener en cuenta la solicitud de la medida pues considera que su apoderado no obstruirá el ejercicio de la justicia.



El exgobernador debe responder por los delitos de peculado a favor de terceros y concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, y falsedad en documentos. Cargos que no han sido aceptados por el acusado.



La Fiscalía argumenta que Besaile habría recibido de manos del también exgoberdador de Córdoba Alejandro Lyons, $2.100’000.000 para el financiamiento de su campaña electoral.



