Las cuentas que impiden que viuda del dueño de Surtifruver quede libre

Por considerar que la defensa utilizó maniobras dilatorias en el proceso para luego pedir la libertad por vencimiento de términos, un juez de Bogotá decidió mantener en prisión a Bertha Cecilia Rueda Bossa, viuda del asesinado dueño de Surtifruver.

De acuerdo con el juzgado 27 de control de garantías, no es culpa de la administración de justicia “si a esa parte (la defensa) le conviene demorar el proceso y por eso actúa con el ánimo de dilatar”. Rueda, esposa del asesinado empresario Jhony Alonso Orjuela Pardo, está presa y acusada por homicidio agravado y porte ilegal de armas.



Desde noviembre fue capturada por su presunta participación en el plan para asesinar a Orjuela, atacado por sicarios en una calle de Bogotá en octubre de 2016.

El 26 de enero de este año se realizó la audiencia en la que se presentó el escrito de acusación en su contra. La ley establece un plazo de 120 días entre esa audiencia y el inicio del juicio.



Mientras que los abogados de Rueda alegan que ya se cumplió ese plazo, la Fiscalía, los representantes de víctimas y la Procuraduría dicen que la demora es responsabilidad de la defensa y que, descontado el tiempo de esas maniobras, hasta ahora solo han pasado 60 días.



Según la Fiscalía, aunque el 26 de enero se presentó el escrito de acusación, solo hasta el 20 de marzo fue posible hacer la lectura oficial del documento. En ese momento, la defensa presentó un recurso que fue resuelto el 26 de junio.



Para el ente acusador, el tiempo trascurrido entre el 20 de marzo y el 26 de junio no se debe tener en cuenta para determinar un eventual vencimiento de términos. De acuerdo con un concepto de la Corte Suprema, los tiempos en un proceso no se pueden contar de manera ininterrumpida, como pretendía hacerlo la defensa.

El juez aseguró que “no se trata de establecer el número de días, sino las causas razonables que hayan impedido la realización de la audiencia”.



En su concepto, el término normal del proceso se interrumpió “por una causal infundada de nulidad presentada por la defensa”. “Esas garantías existen, pero no para que una de las partes abuse de ellas”, dijo.



Por el momento, la viuda de Orjuela Pardo deberá esperar en el Buen Pastor a que se inicie el juicio por el asesinato de su exesposo.



Mauricio Parra, otro de los capturados en el caso, declaró en contra de Rueda, quien habría mandado a matar a su marido luego de que él intentara separarse de ella de forma legal y normalizar su relación sentimental con una empleada de Surtifruver.

Según la Fiscalía, tras la muerte de Orjuela la viuda enajenó propiedades sin estar habilitada legalmente para ello.



