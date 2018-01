Niegan la demanda millonaria de Miguel Nule contra el Estado

La Procuraduría emitió este miércoles dos autos en los que niega a Miguel Nule, uno de los condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá, una millonaria reparación por supuestos prejuicios causados por la Fiscalía durante el proceso.

El Procurador 137 Judicial II Administrativo determinó que la solicitud de 1,5 billones de pesos del empresario era inviable, no solo porque los términos de la demanda ya habían prescrito, sino también porque para el Ministerio Público, quienes actúan con dolo en procesos judiciales por contratos no pueden solicitar reparaciones.



"Identificó inexactitudes en la estructuración de un supuesto daño, sobre el que no procede ninguna de las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)", se lee en el comunicado de la Procuraduría sobre el planteamiento del funcionario.



La decisión se toma en el marco del proceso de conciliación, que es un requisito previo, establecido en la ley, para entablar una demanda contra el Estado.



El órgano de control presentó en el documento una lista de acciones adicionales con las que estaría impidiendo un desangre del Estado por cuenta de la corrupción, entre ellas la presentación de demandas para la defensa del patrimio público, como en el caso de Odebrecht y Medimás, y la radicación de acciones de repetición contra servidores corruptos.



