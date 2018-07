Mueven de patio a peligrosos extraditables en La Picota

El Inpec ordenó el traslado de patio de un puñado de extraditables, calificados como peligrosos, que permanecían en los pasillos 12 y 16 de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá.



EL TIEMPO estableció que entre ellos aparece José Bayron Piedrahita, señalado financista de la llamada 'Oficina' y quien tiene en líos a los herederos de Pablo Escobar por una millonaria operación de lavado de activos en Argentina.

También fue movido Segundo Villota quien, tal como lo reveló EL TIEMPO, encabezó la lista de narcotraficantes que intentaron colarse entre los desmovilizados de las Farc. Y también aparece Alirio de Jesús Flores Oquendo, conocido como 'el rey de la heroína', junto con el señalado mafioso Ángel Carvajal.



De acuerdo con información suministrada por abogados de algunos de estos internos, los afectados con esta medida son cerca de 200 presos a quienes la decisión no les fue notificada, pasando por alto los lineamientos de seguridad y derechos humanos.

No obstante, desde principios de mes, varios de los extraditables le habían solicitado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo su intervención para no ser movidos de patio.



Desde el jueves, fueron llevados a la zona que se conoce como Pasillo PAS B y puestos, según sus defensores, en celdas de grupos de hasta 6 personas cuando el máximo de capacidad es de 4 internos.

El apoderado de Villota, Edgar Aguilar Palomino, quien le confirmó a EL TIEMPO este cambio de patio, ratificó que se dio sin previo aviso y que, además, no hubo clasificación de presos lo que, a su juicio, pone en riesgo la vida de varios de ellos.



“A mi cliente lo han intentado envenenar en esa cárcel, el Inpec lo sabe, y sin embargo lo revolvieron con otros presos. Además, en el lugar que están ahora no hay condiciones de higiene, ni de seguridad ni de salubridad, porque los enfermos también están revueltos con los demás y ni siquiera los dejaron llevar sus implementos de aseo”, precisó el jurista.



Aguilar denunció que, incluso, a los extraditables trasladados de patio tampoco les han dado los elementos necesarios para comer y que su ropa les fue tirada en sus nuevas celdas.



El Inpec, por su parte, le hizo saber a este diario que en el transcurso de este lunes se brindará la información relacionada con las razones que hay detrás de los traslados. Y desde la Uspec, a cargo del Gobierno Nacional, reiteraron que este tipo de medidas son exclusivas del resorte del Inpec.



En cualquier caso, varios apoderados de estos extraditables anunciaron que interpondrán una acción de tutela.



