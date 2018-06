Caso Cemex salpica a ‘top model’ mexicana

Una modelo y presentadora mexicana aparece en la investigación de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la compra de un millonario lote que hizo Cemex Colombia y que estaba en un proceso de extinción de dominio.



Se trata de la diva de la televisión mexicana Montserrat Oliver, actual presentadora de uno de los realities más exitosos, quien, según la Fiscalía, fue la primera persona que llevó a los directivos de Cemex la idea del millonario proyecto en Maceo (Antioquia).

Durante la audiencia de imputación de cargos contra los exvicepresidentes de Cemex Colombia Édgar Ramírez Martínez y Camilo González Téllez y contra el empresario colombiano Eugenio Correa Díaz, la Fiscalía señaló que Montserrat Oliver, que ha sido portada de revistas como Vogue, Elle y Top Model, actuó como intermediaria en esa adquisición, que también está en la mira de los EE. UU.



“¿Cómo llega el negocio a Cemex? (…) A través de usted, Eugenio Correa Díaz. ¿Y cómo llega el negocio? Porque usted tiene un vínculo de amistad con la señora Monserrat Oliver, conocida modelo y presentadora de televisión en la República de México”, señaló la Fiscalía durante la diligencia en Paloquemao.



Añadió que Correa Díaz, que asistió a la diligencia por videoconferencia desde EE. UU., le entregó a la presentadora un resumen del proyecto para la explotación de la mina en Maceo (Antioquia), de propiedad de C.I. Calizas y Minerales S.A. “La señora Montserrat Oliver tenía acceso al señor Francisco Garza Zambrano, en ese entonces vicepresidente ejecutivo de relaciones institucionales para América Latina de Cemex corporativa, toda vez que se afirma que esta señora es prima hermana de la esposa del referido directivo”, dijo el fiscal.

Y agregó que Garza Zambrano entró en contacto con Carlos Jacks Chavarría, entonces presidente de la multinacional en Colombia, y le dijo que “lo buscaría la señora Montserrat Oliver para que la recibiera con una persona colombiana que tenía el proyecto” de la nueva planta. Esa persona era Eugenio Correa Díaz, uno de los imputados de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y lavado de activos.



La Fiscalía señala que después de algunas conversaciones, incluso la modelo visitó las instalaciones de Cemex en Bogotá “para presentar el proyecto”. Luego, cuestionó la Fiscalía, Cemex terminó desembolsando más de 40.000 millones de pesos por un predio que estaba en extinción de dominio por sus nexos con José Aldemar Moncada, capturado en un escándalo de defraudación a la Dian.



Como parte de las irregularidades se firmaron 14 ampliaciones del memorando inicial de entendimiento, entre agosto de 2012 y marzo de 2016, para hacer el negocio pues no se había podido concretar porque el bien estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



“Hubo un daño muy importante para la empresa. Se aprobó un proyecto por 340 millones de dólares (...) y no se han entregado la totalidad de las acciones y predios por los que ya se pagó”, dijo la Fiscalía.



Camilo González Telles y Eugenio Correa no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Y Édgar Ramírez Martínez es juzgado en audiencia, pues fue declarado en contumacia por la justicia.



JUSTICIA