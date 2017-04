‘Mojoso’, exdisidente de Farc, podría tener cupo en la JEP

Carlos Carvajal Torres, ‘Alexander Mojoso’, exjefe del frente 14 de las Farc que a finales del año pasado se marginó de los acuerdos de paz y entró en disidencia, podría recibir los beneficios judiciales de los acuerdos de paz con esa guerrilla.

Carvajal Torres y su grupo de cerca de 20 hombres incluso llegaron a tener un enfrentamiento con integrantes de las Farc en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, y finalmente el hombre terminó por entregarse a las autoridades hace tres semanas y entró al programa de Atención Humanitaria del Desmovilizado del Gobierno Nacional.



El jueves, el Estado Mayor Central de las Farc emitió un comunicado en el que señaló que ‘Mojoso “ha tomado la decisión libre y soberana de continuar su labor en pro del fortalecimiento del proceso de paz”, y resaltan que trabajará por la reconciliación de los colombianos, y para que “otros compañeros, que por falta de información o cualquier otra razón se habían apartado del proceso de paz, retomen la senda del reencuentro en democracia de la familia colombiana”.



Con este comunicado, las Farc reconocen a ‘Mojoso’ como integrante de esa organización y lo podrían incluir en el listado de personas que hacen parte de esa guerrilla y que son candidatas a recibir los beneficios acordados entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana (Cuba).



“A la fecha entregaron una lista donde se mencionan a 6.804 hombres en armas y 1.541 milicianos, se parte de la buena fe, y si ellos consideran entregar un segundo o tercer listado, pueden hacerlo y si ahí incluyen a ‘Mojoso’, se hará beneficiario de la Justicia Especial para la paz (JEP)”, dijo una alta fuente cercana al proceso.Añadió que la JEP verifica los hechos y envía la información a los jueces de ejecución de penas, quienes estudiaran caso por caso.

Milicianos de Tumaco



Otra es la situación de las 117 personas –de ellas, 17 menores de edad– que el 17 de marzo se entregaron en Tumaco, Nariño, afirmando que eran disidencias de las milicias de la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc y que querían incorporarse al proceso de paz.



El grupo quedó bajo protección del programa de desmovilizados y los menores de edad bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Las fuentes consultadas señalan que la diferencia radica en que desde enero se conocía la intensión de sometimiento de este grupo, a lo que Édgar López, ‘Pacho Chino’, quien fue jefe del comando de Occidente de las Farc, en un consejo de seguridad en Tumaco fue enfático en afirmar que no los reconocían como militantes de la guerrilla. “Si las Farc no les dan su aval como integrantes, no se pueden vincular al proceso de paz y mucho menos a la JEP, pero se mantendrán como desmovilizados”, dijo la fuente.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com