Minjusticia defiende traslado de Jesús Santrich a fundación religiosa

Luego de que el jueves en la noche fuera traslado Jesús Santrich a una fundación religiosa en Bogotá, tras salir del hospital de El Tunal, donde estuvo recluido por más de una semana, el Ministerio de Justicia defendió la decisión.



"Estamos actuando en el marco de lo permitido. Hay concisiones legales para tomar este tipo de decisiones. Lo que tratamos de hacer es dar garantías para que Jesús Santrich no se muera", dijo el viceministro Carlos Medina.

También agregó que la reclusión de Santrich en ese lugar no está condicionada a que deje la huelga de hambre o ningún otro asunto, de hecho señaló que si Santrich decide continuar la huelga de hambre no se podría hacer nada: "estamos dando las condiciones para que cambie de opinión y para nosostros mejor", dijo el viceministro.



Y afirmó que en ese lugar Santrich cuenta con las condiciones de seguridad para ser custodiado.



El exjefe guerrillero tiene custodia no sólo del Inpec sino también del Ejército, por lo que Medina aseguró que Santrich "no es en sí mismo una amenaza".

También dijo que el Fiscal nunca pidió que Santrich estuviera en un lugra específico, y que pese a ser consultado, el ente investigador no dijo que debía ser llevado a la cárcel Modelo.



La Fiscalía, sin embargo dice que no fue consultada de la decisión sino únicamente notificada a través de un oficio firmado por el director del Inpec.



El documento dice que "después de transcurridos 30 días de la huelga de hambre, se allegan a esta Dirección General los requerimientos del Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el representante de la Conferencia Episcopal de Colombia, para que sea atendido por temas humanitarios", solicitud que fue aceptada por el Inpec.



JUSTICIA