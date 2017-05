“Tengo una hoja de vida impecable”: Ministra de Trabajo

La recién posesionada Ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, tiene dos investigaciones disciplinarias en curso en la Procuraduría que fueron abiertas en su papel de superintendente del Subsidio Familiar.Una de las investigaciones tiene que ver con una denuncia por acoso laboral y la otra con presuntas irregularidades ocurridas en medio de una intervención administrativa de la Superintendencia a la caja de compensación Comfasucre.

La ministra Restrepo habló con EL TIEMPO sobre esos procesos y señaló que en ambos casos fue ella misma quien pidió al órgano de control adelantar las investigaciones que tuvieran lugar para aclarar lo sucedido.



Restrepo indicó que en el caso de acoso la demanda fue interpuesta por el director de la Caja de Compensación Cafaba cuando ya había salido de la entidad, por lo que el hecho “no estaba preestablecido”.



Además, hizo énfasis en que cuando la Superintendencia interviene una entidad vigilada, tiene la posibilidad de designar el director de dicha institución, aunque “no queda ni de jefe de ese señor, ni de jefe de la entidad”. (…) Él no tiene una relación laboral conmigo, porque yo simplemente lo designo”.



La Procuraduría, además, está adelantando una investigación formal por hechos denunciados por la exfuncionaria Jeannette Benítez, quien ocupaba el cargo de Delegada para la Responsabilidad y las Medidas Especiales dentro de la Superintendencia, y quien consignó en un informe la presunta irregularidad en el manejo de 5.000 millones de pesos durante la intervención de la ‘Super’ a Comfasucre y serias anomalías en el proceso de contratación de servicios de salud por parte de esa caja.



Frente al tema, la Ministra aseguró que después de recibir el informe de Benítez, lo entregó a la unidad de control interno para que adelantara una investigación y pidió que el caso fuera enviado a la Procuraduría para que revisaran el tema.



“Cuando la declaro insubsistente, ella en el informe de gestión que tiene que entregar hace una serie de consideraciones de los procesos de la entidad, que me parecieron supremamente graves. Yo le pedí al jefe de control interno que lo mandara a la Procuraduría, pero además de eso me fui a donde el Procurador, en ese momento el doctor Ordóñez y le entregué el documento de ella pidiéndole que me investigara”, señala Restrepo.



Agregó que entregó soportes de lo que se hizo en ese proceso. “Ahí se demuestra que yo no soy la que hago las visitas de inspección y vigilancia de la Súper, es un equipo de funcionarios técnicos de la entidad que yo respaldo” Y agrega que la denuncia de la funcionaria era sobre el trabajo de la Caja de Compensación en el tema de salud, algo que le correspondía a la Superintendencia Nacional de Salud y que de hecho el caso fue cerrado por la oficina de control interno.



Restrepo concluyó diciendo que en su paso por otras entidades públicas no ha tenido ningún problema, ni ninguna investigación. “Tengo una hoja de vida impecable".



JUSTICIA