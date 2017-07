El millonario lechero que niega ser el jefe del cartel de Bogotá

Juan José Marín Saldarriaga es uno de los más reconocidos productores de leche en Antioquia, tiene una prestigiosa ganadería en Cartago, Valle, y lidera un nutrido grupo de oración al que, sin falta, asistía dos veces al mes la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Janeth Niño, capturada en junio por sus nexos con el narcoparamilitarismo.

Poco antes de su captura, el millonario lechero, a quien capos presos en Estados Unidos han señalado de narcotraficante, pagó una deuda que la funcionaria tenía con Juriscoop y que ascendía inicialmente a 683 millones de pesos.



Y EL TIEMPO encontró varias transacciones en las que Marín adquiere o vende bienes de capos, como Juan Gabriel Úsuga, de comerciantes asesinados y de un sujeto bajo investigación.



Uno de los bienes a su nombre es una hermosa casa en El Poblado, en donde se hospedaba la poderosa exfiscal, hoy presa en El Buen Pastor.



Sus visitas se iniciaron en el 2013, cuando su esposo, el falso abogado Gustavo Calero, asumió la defensa de Marín, a quien cuatro testigos acusaron en 2013 de ser el heredero de la estructura criminal y mafiosa de Marcos Gil, alias el Papero, señalado jefe del cartel de Bogotá.



En efecto, Jaime Moor, contador del ‘Papero’, y los narcos Fabio Ochoa Vasco, Édgar Vallejo y Pedro Bermúdez declararon que Marín es mafioso.

Santoyo y Buitrago

Por esos testimonios le fueron incautados al menos 14 bienes en el Valle y Antioquia. De manera paralela, su nombre apareció en el proceso por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado contra el ‘Papero’.



“Yo sí tuve negocios con Marcos Gil y hasta le presenté a los oficiales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago para que le ayudaran a liberar a la hija secuestrada. Pero no soy un narcotraficante. Yo mismo leí los testimonios donde dicen eso. Pero es falso. Ellos cuatro son amigos y se quieren limpiar enlodándolo”, le dijo Marín a este diario.



Y agregó que es evidente que en Estados Unidos no creyeron las acusaciones. Además, que la confusión se debe a que él negoció un predio en Medellín, por cerca de 1.500 millones de pesos. Y, en gratitud por las gestiones para liberar a la hija del ‘Papero’, este se lo recompró por más plata.



“Eso no quedó en papeles, pero Jaime Moor anotó la transacción en la contabilidad que le entregó a la DEA, y me etiquetaron como socio de Gil”, señaló Marín, quien dice que en el 2005 fue el mayor productor de leche del país.



Y sobre sus nexos con la exfiscal, aseguró que la empezó a frecuentar cuando su marido lo reunió con agentes de la DEA para aclarar su situación con la justicia de Estados Unidos.



“Tuve tres o cuatro encuentros en el Marriott de Ciudad de Panamá y en Cartagena. Me presionaban diciendo que ya estaba lista mi extradición, pero ni siquiera aparezco en la Lista Clinton”, explicó el comerciante, que asegura generar unos mil empleos con el cultivo de tomate de árbol y uchuvas.



Y admitió que por esos contactos, Calero (condenado por narcotráfico en Estados Unidos), y Juan Carlos Restrepo, le cobraron 800 millones de pesos.



“Cuando me incautaron los bienes, un amigo de mi hermano me presentó al abogado Juan Carlos Restrepo y este, a Calero. Ahora sé que ni siquiera es abogado”, aseguró.

¿A indagatoria?

Y para justificar el pago de la deuda de la exfiscal –que negoció en 260 millones–, dice que era una manera de recuperar el dinero que le pagó a Calero.



“Ellos tenían un apartamento embargado. Yo quería liberarlo y quedarme con el inmueble para recuperar mi plata. No hay nada más detrás”, dijo Marín.



Pero la Fiscalía tiene dudas sobre su versión. De hecho, indaga si la exfiscal Niño intentó interceder ante otros fiscales a favor de Marín. Por eso, en los próximos días definirá si lo llama o no a interrogatorio.



Mientras tanto, Marín busca la copia de una decisión de la Fiscalía, que le robaron de su caja fuerte, en la que consta –según él– que nunca lo individualizaron ni investigaron en el caso contra el Papero.



“Tengo mi conciencia tranquila. No he hecho nada malo”, concluyó el comerciante de leche.



Por ahora, la exfiscal Niño Farfán y su esposo están presos. Y los bienes de Marín siguen incautados, a la espera de una decisión.

Estos son los bienes incautados a Marín

Decenas de propiedades de Juan José Marín están bajo control de la justicia. En Cartago, la Fiscalía 37 de la Unidad de Lavado le embargó siete predios, que suman 714 hectáreas. Y la Fiscalía 28 le congeló un lote en Envigado, de 768 metros cuadrados. EL TIEMPO estableció que varias operaciones inmobiliarias de Marín tienen un rastro narco.



En 1998, le vendió al capo Juan Gabriel Úsuga un lote en Bogotá, de 34.000 metros cuadrados. A los tres meses, Úsuga fue extraditado a Estados Unidos y vinculado con alias el Papero. Marín también tiene una finca de 25 hectáreas en Entrerríos, Antioquia, que en el 2007 le hipotecó a Macario Guillermo León Arango, conocido como ‘Gurú’ y mencionado en una investigación por la compra del predio Meritage, al lado de Otto Bula y del narco Héctor Restrepo, ‘Perraloca’.



A nombre de Marín también hay un predio en Montenegro, Quindío, que le compró en 1996 a Héctor Fabio Buitrago, capturado con 1.332 kilos de coca en Ecuador y asesinado en el 2013. Y otros tres en Santa Fe de Antioquia, que Marín adquirió en el 2006 del ganadero Gustavo Durán, asesinado en el 2008.



Marín dijo que Durán fue su socio y que el ‘para’ Luis Tuberquia, ‘Memín’, ordenó su muerte por no acceder a una extorsión. Y en cuanto a las transacciones con capos y con investigados, las atribuyó a una coincidencia y al hecho de que comercia con finca raíz: “En esa época todos eran reconocidos empresarios”, dijo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com