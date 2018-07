La historia del millonario cartagenero acusado de saquear a PDVSA

En Taormina, una exótica localidad costera en el este de Sicilia, Italia, fue arrestado hace 72 horas el millonario cartagenero Gustavo Adolfo Hernández Frieri.

El hombre, de 45 años, estaba hospedado desde hacía varios días en un hotel cinco estrellas, cuando agentes de la Brigada Móvil de la Policía italiana irrumpieron en su suite con una orden de detención provisional.



Hernández Frieri les aseguró que es un respetable abogado y corredor de bolsa con sede en Nueva York y que estaba de vacaciones con su familia. Pero fue esposado y llevado de inmediato a la prisión de Gazzi, obedeciendo la orden de detención que llegó a la embajada de Estados Unidos en Roma, el 22 de julio pasado.



En el documento, emitido por la Corte Sur de Miami, se acusa a Hernández Frieri de hacer parte de la llamada banda trasnacional de los ‘Boliburgueses’, que lavó cerca de 1.200 millones de dólares a través de transacciones internacionales.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en su página web, la DEA asegura que Hernández Frieri, nacido en Cartagena, Colombia, y nacionalizado en Estados Unidos, prestó sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments, con sede en Miami y Nueva York, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.



Según la acusación, este tipo de operaciones corruptas se alimentó con la malversación de las reservas internacionales de Venezuela que fueron movidas a través de un fondo que transaba títulos fraudulentos.

Caballos y cuadros

“La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la principal fuente de ingresos de esta organización, que obtuvo el dinero a través de sobornos y fraude desde el 2014”, se lee en el indictment contra del cartagenero y sus presuntos cómplices, entre ellos el alemán Matthias Krull, de 44 años, capturado en Miami.



La noticia de su arresto sacudió a un sector de la alta sociedad cartagenera que conoce a la familia Frieri desde hace varias décadas cuando un grupo llegó desde Italia.



“El abuelo de Gustavo Adolfo fue Rafael Frieri, conocido empresario y criador de caballos de carreras que tuvo acciones en el hipódromo de Techo”, le dijo a EL TIEMPO un conocido de la familia.



Y aseguró que el capturado, además de coleccionista de arte y abogado rosarista, fue director de política económica de la Universidad de los Andes.



También figura como socio de la firma comisionista de bolsa de Colombia, Global Securities S.A., en la que aparecen reconocidos empresarios como César Casas Sanabria, Álvaro José Aparicio Escallón, André Kurt Schober Maya y Alejandro Lucio Chaustre. Este último trabajó en Interbolsa.



“Hernández Frieri se inició con un negocio de mercado de capitales en Miami y luego abrió en Colombia. Cuando se liquidó la firma Profesionales de Bolsa, asumió parte de sus clientes”, dijo uno de sus allegados.



Este miércoles, la Superintendencia Financiera conminó a los socios y miembros de junta de Global Securities S.A. a que adoptaran medidas tras la captura de su accionista.



Sus voceros le hicieron saber a EL TIEMPO que han estado en permanente comunicación y coordinación con la Superfinanciera sin que hasta el momento haya habido exigencias ni en lo referente a la junta realizada el jueves ni sobre Hernández Frieri.



Pero este diario estableció que de manera verbal y por memorando, la Súper les ha hecho exigencias, como la de terminar el contrato de corresponsalía con las empresas salpicadas y convocar a una junta extraordinaria para definir la suerte del capturado.



De hecho, la firma emitió un comunicado en el que advirtió, entre otras cosas, que el capturado no tiene injerencia en la operación ni en la gestión diaria de la compañía y que el rol de Hernández Frieri se limitaba a representar a uno de los accionistas en la junta directiva (ver recuadro).

Los prófugos

Mientras se concreta su extradición a Estados Unidos, el cartagenero permanece detenido en Italia en donde se busca a otros de los implicados. Entre ellos hay varios antiguos funcionarios de PDVSA. En la lista figuran los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer y Carmelo Urdaneta. Además, el portugués Hugo Andre Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lata.



Aunque no se conoce quién defenderá al cartagenero, allegados a su familia aseguran que este ha procedido conforme a las leyes, tanto de Colombia como de Estados Unidos.

Sus socios en Global Securities se pronuncian

André Kurt Schober, presidente de Global Securities Colombia, emitió un comunicado en el que asegura que si bien Gustavo Hernández Frieri es socio de la firma, no tiene injerencia en su operación ni gestión diaria. Además, que en una junta extraordinaria, se tomaron decisiones “que garantizan la continuidad del negocio sin ninguna afectación de sus clientes”. Y advierte que no han realizado operaciones sobre los títulos valores que se mencionan dentro del proceso Estados Unidos y que los recursos administrados en Colombia no tienen relación con las firmas extranjeras involucradas ni con el capturado accionista.



