Millonaria incautación de comida con gorgojo que iba a Venezuela

El presidente Juan Manuel Santos acaba de revelar en Casa de Nariño la incautación de 25.200 cajas de alimentos que iban a ser exportadas a Venezuela como parte del programa estatal Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), con el cual el régimen de Nicolás Maduro regula la entrega de comida en el país vecino.



De hecho, la oposición acaba de denunciar que dichas cajas están siendo entregadas para comprar votos a favor del régimen, de cara a las presidenciales del domingo.

"A través de ellos explotan la crisis humanitaria de los venezolanos no solo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición", precisó Santos.



Además, agregó este miércoles se decomisaron "en Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela. Esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países".



"En el marco de la investigación que permitió este decomiso hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. He solicitado a la Policía Nacional y la Dian entregar todas las pruebas recolectadas a la Fiscalía General de la Nación –con quien hemos venido trabajando—para que avance la investigación, en la que también están colaborando autoridades de otros países.", dijo Santos.



Según el director de la Polfa, Juan Carlos Buitrago, y el comandante de la Dijín, general Jorge Luis Vargas, se indaga una red internacional de lavado de activos que pasa por Colombia, México y Venezuela.



Los oficiales agregaron que cuatro agencias extranjeras indagan con la Policía y a la Fiscalía de Colombia al menos 46 cuentas bancarias a través de las cuales se han movido más de 29 millones de dólares por nueve países involucrados, varios de ellos en Centroamérica y en Europa.



Hasta el momento hay identificados 31 personas involucradas y 29 empresas, cuya contabilidad está siendo indagada por peritos de la Policía, explicaron los generales.

Por ahora, se han encontrado millonarios sobrecostos e importaciones falsas que involucran a las cajas Clap y a Venezuela.



La incautación, adelantada el 30 de abril por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y por la Dijin, se produjo en la zona de aforo del muelle Contecar de Cartagena, e implica a dos compañías y a un ciudadano venezolano.



Allí se encontraron 15 contenedores de 40 pies que contenían las cajas, repletas de fríjol, arroz, aceite, atún, pasta y lenteja en alto grado de descomposición.



Los contenedores llevaron a la Polfa y a la Compañía Antinarcóticos de control portuario hasta la empresa Aurum Exim SAS., cuyo representante es el ciudadano venezolano Luis Francisco Sagarzazu.



Si bien no se encontraron irregularidades en el proceso aduanero, el INVIMA comprobó que había una plaga de gorgojo en los productos perecederos que iban a ser repartidos a familias venezolanas de escasos recursos.



Además, se estableció que quien empacó los alimentos es la empresa Picking Pack, cuyo representante es el mismo empresario venezolano y está domiciliada en la zona franca de La Candelaria, en Cartagena.

'Plan para cedular a colombianos'

Adicionalmente, Santos aseguró que por fuentes de inteligencia confiables, "tenemos conocimiento de un plan del régimen Maduro en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo".



"El plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro. Maniobras como esta es una más de las muchísimas razones que nos ratifican en la decisión de no reconocer los resultados de esas elecciones convocadas ilegítimamente por la Asamblea Nacional Constituyente.", agregó el Presidente.

´Permita un canal humanitario'

El mandatario colombiano además instó a Nicolás Maduro a "que permita el establecimiento de un canal humanitario para que organizaciones acreditadas, legítimas y transparentes puedan brindar ayuda y asistencia a los venezolanos que padecen la escasez y el hambre que su régimen ha producido".



Autoridades extranjeras indagan desde el año pasado un presunto lavado de activos con las llamadas cajas CLAP.



De hecho, la fiscal venezolana Luisa Ortega denunció que Maduro sería el dueño de Group Grand Limited, una de las empresas que exporta a Venezuela los alimentos subsidiados, ganando millones al venderlos a su propio gobierno en un 112 por ciento más del valor real.



Incluso, se mencionó al colombiano Álex Saab quien en entrevista con EL TIEMPO negó los señalamientos.



Aunque Saab admitió que sí ha suscrito contratos con Venezuela, para construcción de viviendas, dijo que no conocía a Maduro, más allá de actos protocolarios.



Unidad investigativa

u.investigativa@eltiempo.com