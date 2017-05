Video capta agresión de militares ecuatorianos a lancheros colombianos

03 de mayo 2017 , 11:16 a.m.

Uniformados de la Guardia Militar ecuatoriana, que supuestamente cruzaron a territorio colombiano, fueron captados por un video aficionado en momentos en que agredían a un grupo de campesinos en Colombia. Los afectados, en su mayoría pescadores y agricultores, denunciaron el hecho, al que calificaron como un atropello.



De acuerdo con las imágenes, el hecho ocurrió este martes a eso de las 11:30 a. m. en el río Putumayo, en inmediaciones del corregimiento de Puerto Ospina, y se observa cuando los militares del vecino país, miembros de una patrulla ecuatoriana, lanzan una de sus lanchas sobre las embarcaciones de los pescadores colombianos. Al parecer los lancheros transportaban pipetas con gasolina, por esta razón los militares señalaban a los campesinos de ser contrabandistas.

El impacto contra la embarcación artesanal por parte de la patrulla uniformada la destrozó por completo obligando a sus ocupantes a caer a las aguas.

El hecho está siendo investigado por las autoridades en Colombia, quienes están reuniendo las pruebas y el testimonio de los afectados. Una fuente de la Infantería de Marina, que tiene a su cargo el patrullaje en la zona, le dijo a EL TIEMPO que no se pronunciarán hasta tanto no se reúnan los elementos necesarios, los que harán llegar a la Cancillería “en caso de que la situación lo amerite”.



Una fuente de la Cancillería dijo que “hasta este momento la Armada no ha enviado el reporte oficial el cual es fundamental para poder revisar lo sucedido”.

De otro lado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también se refirió al tema, reiterando que el mismo se está investigando.

“En asuntos de soberanía, sí esa operación se realizó en riberas colombianas, o más cercano a la ribera colombiana, son detalles que veremos por el procedimiento diplomático. Pero reiterar, eso sí, que la ilegalidad en fronteras, especialmente en ese río Putumayo, es nuestro enemigo común y que seguiremos cooperando con la misma fluidez que lo hemos hecho con las autoridades ecuatorianas”.





