Ya están libres los dos primeros militares beneficiados por la JEP

Este miércoles quedaron en libertad el cabo tercero del Ejército, Elvin Andrés Caro Mesa, y el soldado Luis Emiro Sierra Padilla, los dos primeros militares a los que el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Medellín les concedió el beneficio de "libertad condicional" bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, los acompañaron en el trámite de libertad.

Ya está en libertad uno de los dos soldados que pagan condena por 'falso positivo'

Caro Mesa y Sierra Padilla se encontraban recluidos en el batallón Pedro Nel Ospina, ubicado en Bello (Antioquia). Ambos pagan una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de 31 años de prisión por la muerte de un joven estudiante de Medellín.



En su momento, el alto tribunal calificó el hecho como un ‘falso positivo’, que va en contra al Derecho Internacional Humanitario. Se les imputó cargos por homicidio en persona protegida.



La condena asegura que estos y otros soldados participaron del asesinato del estudiante de grado 11 de bachillerato Samir Enrique Díaz Galet, cerca de las 11:30 p. m. del 28 de marzo de 2005, en el barrio La Gabriela del municipio de Bello.

Ese día, Díaz Galet se bajó de un taxi y se dirigió a su casa cuando fue interceptado por un grupo de militares adscrito al pelotón antiterrorista urbano del Batallón de infantería No. 10 Atanasio Girardot del Ejército Nacional, con sede en Medellín, al mando del cabo Elvin Andrés Caro Mesa, y compuesto por el dragoneante Luis Emiro Sierra Padilla. “Le quitaron la chaqueta que portaba y luego lo condujeron hasta una cancha de fútbol cercana, donde le dispararon con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, causándole la muerte”, señaló la Corte en la sentencia.



Posteriormente, los agresores indicaron que el homicidio del joven tuvo lugar en un enfrentamiento armado entre la patrulla y miembros de una banda delincuencial denominada ‘los Triana’.



“No hay duda de que la práctica de los llamados 'falsos positivos', en virtud de la cual miembros de las Fuerzas Armadas causan la muerte a ciudadanos inermes ajenos al conflicto armado, en cuanto carecen del carácter de combatientes por no formar parte de los grupos institucionales y no institucionales involucrados en la contienda interna, ni participar de la misma, para después mostrarlos ante la opinión pública y sus superiores como bajas de un grupo armado ilegal en supuestos escenarios de combate y a partir de ello obtener beneficios”, agrega el fallo.



La condena primero fue impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello, el 19 de mayo de 2010, y confirmada por el Tribunal Superior de Medellín el 26 de noviembre. Por estos hechos también están procesados los soldados regulares Carlos Arturo Gómez Aguirre, Ricardo Alonso Higuita Higuita, John Esmeider Sánchez Sierra, Eulises Marín Castaño y Juan Guillermo Rojas Montoya.



JUSTICIA