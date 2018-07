Cabezas de Supercundi volverán a prisión

Menos de tres meses les duró la libertad a los hermanos Norberto, Uriel y Alirio Mora Urrea, dueños de los supermercados Supercundi y señalados por la Fiscalía de ser poderosos testaferros de las Farc.

Ayer, el juez 28 penal de circuito de Bogotá revocó la decisión de otro juez de la ciudad que el 24 de abril los dejó libres al considerar que ellos no podían continuar con la actividad delictiva por la que fueron capturados, que no era posible que mantuvieran vínculos con las Farc pues estas habían desaparecido y que no había riesgo de fuga.



Al revocar la decisión, el juez 28 expidió las órdenes de captura para que Norberto y Uriel sean trasladados a un centro carcelario y su hermano Alirio a casa por cárcel. El funcionario judicial señaló, a diferencia de su colega, que no hay en el proceso nada que indique que desaparecieran las razones por las que inicialmente los Mora Urrea fueron privados de su libertad.



Los hermanos fueron imputados y acusados por la Fiscalía de lavar plata para la guerrilla a través de un entramado empresarial de más de 10 firmas, entre ellas los reconocidos mercados populares Merkandrea y Supercundi.



El abogado Alejandro Carranza, que representa a los señalados testaferros, afirmó que no hay garantías para la debida defensa de sus clientes y dijo que no fueron notificados de la audiencia de revocatoria .



“Esta situación pone a la defensa a en la difícil situación de adivinar qué busca la Fiscalía. Estos hechos serán denunciados ante organismos internacionales por la revictimización de una familia secuestrada antes por el frente 22 de las Farc y ahora (víctima) de un montaje”, afirmó.



JUSTICIA