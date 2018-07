'Me secuestraron para desaparecerme': Fernando Balda

Fernando Balda, el político ecuatoriano que asegura haber sido secuestrado en Colombia por orden del expresidente Rafael Correa, quien hoy tiene una orden de captura en su país por ese caso, le dijo a EL TIEMPO que la persecución en su contra se debe a sus denuncias sobre los nexos del anterior gobierno ecuatoriano con las Farc.



Jonathan Usurriaga, uno de los hombres que participaron en el secuestro en octubre de 2012 en el norte de Bogotá, fue capturado, y se sometió a la justicia, convirtiéndose en colaborador. "Por esa colaboración logró la libertad condicional y fue asesinado", aseguró Balda.

Balda asegura que el entonces presidente Rafael Correa había ordenado desaparecerlo. Señaló que pedirá en Colombia que se abra una investigación paralela para ubicar a quienes estuvieron inmiscuidos en una serie de irregularidades, como seguimientos y escuchas irregulares en su contra.



Las autoridades colombianas, sin embargo, fueron las que lo rescataron apenas hora y media después de su secuestro.



¿Por qué asegura usted que la orden de secuestrarlo vino del gobierno de Rafael Correa?

Soy un político joven. Empecé acompañando al presidente Correa en un cargo de tercer nivel, como asesor del presidente del Banco Nacional de Fomento. Y estuve un año cerca del poder. Salgo del Gobierno porque le presento al Presidente un acto de corrupción y él no hizo nada, y parece más bien que le disgustó y yo no entendía porqué.



¿Qué denuncia?

Yo descubrí en una grabación que el subsecretario del Interior estaba buscando unos espías para hacerle labores de inteligencia a los hermanos del Presidente. Después me di cuenta de que en esa misma grabación el subsecretario hablaba de unos personajes de apellido Ostaiza Amay que iban a hacer importantes aportes a la campaña de Correa. Después, cuando yo salí del Gobierno, sale la noticia de que los Ostaiza Amay habían sido capturadas porque eran altos cabecillas del narcotráfico aquí en el Ecuador y estaban vinculados con las Farc.



¿Eso qué implica?



Eso quiere decir que el Presidente se dio cuenta que en la misma grabación que yo le entregué - en la que se evidencia que iban a espiar a sus hermanos -se estaba hablando de esos aportes que eran del narcotráfico y del terrorismo de las Farc. Por eso me volví la piedra en el zapato del gobierno de Rafael Correa.



¿Qué pruebas hay de que Correa lo mandó secuestrar?



Rommi Vallejo, capitán de la Policía, fue el hombre de confianza de Correa, desde su jefe de escoltas hasta que llega al cargo de Secretario de Inteligencia. Fue muy cuestionado por los temas de espionaje.



Cuando Vallejo era jefe de seguridad de la Presidencia se dio mi secuestro. En un testimonio que rindió afirmó que viajó a Colombia a seguir a Fernando Balda para reportar sus actividades y ubicación. Y que la orden se la había dado el presidente Rafael Correa en su despacho.



¿Hay evidencias de ese viaje y las actividades de Vallejo en Colombia?



Según consta en el expediente, Vallejo afirmó que se le asignaron viáticos de la Presidencia de la República a través de la Secretaróa, cosa que Correa ya había negado en su versión. Pero el Fiscal tiene la evidencia de los viajes y los viáticos.



¿Para qué secuestrarlo?



Siempre he pensado que el fin de mi secuestro era desaparecerme.





