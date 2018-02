Menos 'trinos' y más acción pide Fiscal General

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez manifestó que la sociedad colombiana necesita mucho más que indignación y "trinos" para acabar con la falta de ética.

"En Colombia no vamos a construir una arquitectura de valores a partir de la acción de las autoridades y mucho menos de las autoridades de control. Este salto moral tiene que ser de todos. Lo que no puede ocurrir es que el poder ciudadano permanezca como espectador frente a la realidad y el quiebre moral esperando que hayan sanciones", afirmó Martínez.



El Fiscal dijo que los valores morales se convierten en valores políticos cuando la sociedad cree en ellos, por eso señaló que se deben alinear los valores sociales con la ética colectiva, y como ejemplo de esto, dijo que no se puede consentir que la gente se movilice por la muerte de delincuentes, como en el caso de alias Inglaterra, sepelio en el cual mucha gente de Urabá lo lloró por todo lo que supuestamente hizo por la comunidad.



Dijo que el país necesita sanción social. Y que el país no puede permitir que se lleven a cabo actos como el desagravio que se hizo en un club social de Cartagena a las directivas de Reficar, que están siendo procesados por corrupción.



Martínez conminó a la sociedad a que denuncie la corrupción, porque de acuerdo con él ningún gran caso de corrupción nacional se ha destapado por denuncias ciudadanas sino que la mayoría han sido por delaciones de los mismos corruptos que han roto sus pactos, es decir, la vigilancia ciudadana es mínima, concluyó.



Dijo que la mermelada sigue estando en el presupuesto nacional, porque todavía existen los cupos indicativos.



Por la coyuntura electoral, afirmó que los colombianos deben cuidarse del populismo



En el Foro la 'Ética de lo público: responsabilidad de todos', organizado por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, el procurador general Fernando Carrillo señaló que en Colombia hay una "fractura" que ha impedido llegar a consensos en beneficio de la sociedad. Y en ese sentido afirmó que la corrupción ha impedido ver los grandes retos que han en materia de salud, educación...



Carrillo dijo que debe devolvérsele" la magnanimidad a la justicia que ha sido tan aporreada en los últimos tiempos", especialmente con la violación a las altas esferas de la justicia.



Manifestó que la cultura del dinero fácil ha sido la pauta ética de la sociedad colombiana, en la que se ha creído que con dinero se puede comprar todo.



"Una de las asignaturas pendientes es vencer las multinacionales de la corrupción", dijo el procurador. Y agregó que "la política ha sido rehén de la corrupción".



El Procurador hizo énfasis en la necesidad de que se termine la "justicia premial" en la que los delincuentes terminan ganando.



El contralor general Edgardo Maya invitó a que se salve la ética porque "la corrupción puede llegar incluso a acabar con el estado social de derecho".



Dijo que no se necesitan más normas sino que requiere el cumplimiento de las que ya existen, no solo por parte de los ciudadanos, sino de las instituciones públicas y privadas.



Afirmó que hay sectores de privados que no quieren contaminarse con la contratación estatal por todo lo que eso implica.



Con énfasis, aseguró que los contratistas son un partido político, porque son los que manejan las administraciones locales, regionales y nacionales y su poder está dado en que son los que financian las campañas.



Prometió que la Contraloría entregará un estudio de las inversiones que se están haciendo con los cupos indicativos, donde por ejemplo se han encontrado irregularidades tan significativas como por ejemplo la construcción de un estadio en el Molino, La Guajira, un municipio que no tiene más de 200 mil habitantes.



Sumó que en el tema de infraestructura hay una "indolencia" con respecto a obras como el Túnel de la Línea, el puente de Chirajara y la Ruta del Sol.



Concluyó que a "la ética le hemos cortado la cabeza y si no nos levantamos esto nos sobrepasa y nos destruye".





Justicia

justicia@eltiempo.com