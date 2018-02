Megaestafa colombiana con las reses más caras del mundo

Naomi, Samurái, Shori, Kioto y don Alex son los nombres de algunas de las reses que salieron el año pasado de un rancho de Texas rumbo a Colombia para impulsar el mejoramiento genético de la raza de ganado más fina del mundo: la wagyu. Un solo kilo de su carne puede llegar a costar hasta 300 euros, más de un millón de pesos colombianos, y una res se puede negociar en más de 50 millones de pesos, 50 veces por encima del precio del ganado criollo.

El promotor del negocio es el empresario Alejandro Velezmoro Hurtado y uno de sus socios, el coronel (r) de la Policía Juan María Rueda Sánchez, condecorado por su participación en los esquemas de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Rueda invirtió más de mil millones de pesos en la importación desde el rancho Kings High, al sur de Houston, Texas, de dos toros y varias vacas de esa raza, originaria del Japón. Pero dice que no le han sido entregadas en su totalidad y que le robaron embriones y pajillas.



El negocio entre Velezmoro y el coronel Rueda se selló hace año y medio en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, donde ambos fueron a visitar a la entonces capturada exsenadora Piedad Zuccardi, cuya apoderada era la esposa del oficial (r). Ese día, Zuccardi presentó a Velezmoro como el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Asowagyu y esposo de su prima Gina Erazo.



Pero 18 meses después, el que terminó detenido fue Velezmoro: Rueda lo denunció por estafa y hurto agravado. Y el conocido beisbolista venezolano, Alex Cabrera, le elevó otra denuncia por extorsión, señalando que le exigían 70 millones de pesos para devolverle un ganado en el que invirtió más de 115.000 dólares.



Hace dos meses, la Fiscalía allanó la casa de Velezmoro y un juez le dictó medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria.



Según las denuncias en su contra, el empresario retuvo varios ejemplares, hurtó la genética y entregó ejemplares enfermos y hasta sin un ojo. También hablan del cambiazo de un reproductor.



“Con gran asombro e impacto, el 4 de diciembre del 2017 me enteré de que tenía el 100 por ciento de la propiedad del toro Shosan y no el 50, como me lo había hecho creer Velezmoro. Por más de un año nos había dicho, tanto a mí como a mi esposa, que el toro de nuestra propiedad era Shori, que aunque no era el más puro, era el que más pajillas producía”, dice Rueda. Y agrega que su toro terminó en manos de un empresario ligado a la Sociedad Portuaria de Cartagena.



Y si bien para la defensa de Velezmoro este no es un caso penal sino civil, las denuncias del coronel Rueda se unieron a las del conocido beisbolista Alex Cabrera. El venezolano dice también ser víctima del colombiano Velezmoro.

Beisbolista y muerto

“Desde Texas no se podía exportar ese tipo de ganado a Venezuela y el señor Velezmoro muy amablemente me ofreció su finca y que él podía ser el representante legal. Y una vez los animales llegaron a Colombia, se inició el trámite correspondiente para llevarlos a mi país. Después de varios meses de pedirle cuentas y la entrega del rebaño, mi esposa se reunió con él y amenazó de que si se vendían en Colombia los toros, los caparía y el resto los mataría (…) Teniendo en cuenta que me estaban exigiendo dinero a cambio de entregarme y de no matar a mis animales, decido venir a la Policía a poner en conocimiento lo que estaba pasando”, declaró el pelotero.



Las autoridades ya establecieron que el ciudadano estadounidense George Callen, de 63 años, era el dueño de la genética del ganado que llegó al país. Además, que el expetrolero habría enviado a Colombia 2,5 millones de dólares para adquirir una finca donde se pudiera desarrollar una planta de desposte de carne. Según una testigo, el hombre viajó al país a pedirle cuentas a Velezmoro y llegó en un vuelo directo entre Houston y Medellín. Sin embargo, sorpresivamente, el hombre murió el 7 de agosto del 2016 y su cuerpo fue llevado a Texas.



Hace ocho días, la defensa del coronel (r) Rueda pidió el cambio de fiscal por supuestas irregularidades en la toma de declaraciones.



Y Diego Felipe Gutiérrez, el abogado de Velezmoro, negó que su cliente hubiera estafado y robado al coronel: “En enero, planeaba darle la totalidad del ganado, pero por la medida de aseguramiento no se pudo realizar la entrega. Y con el beisbolista Cabrera ya se llegó a un arreglo”, explicó, y dijo que él también denunció irregularidades en este particular proceso.

‘Creemos que hubo manipulación del proceso’

El penalista Diego Gutiérrez, abogado de Alejandro Velezmoro, dijo que ya pusieron una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen a los funcionarios que han estado a cargo del caso del ganado wagyu. “En solo seis días hábiles hubo allanamiento y orden de captura. Hubo todos los atropellos del mundo por seis vacas que se les deben. No son más. Es asombroso ese despliegue”, explicó. Y añadió que el coronel Rueda le ocultó a la Fiscalía que tiene 42 animales de Velezmoro y varios embriones. También sostuvo que hay interés para plagiar a Asowagyu, la asociación que dirige Velezmoro. Sobre la denuncia de extorsión de Alex Cabrera dijo que el beisbolista les tenía una maquinaria y les debía dinero, y que además se dejó influenciar por Rueda. “Ya le entregaron los animales a Cabrera, él nos devolvió lo nuestro y estamos a paz y salvo. El proceso se va a archivar”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa