Médicos con presuntos títulos falsos continuarán juicio en libertad

Los médicos Óscar Javier Sandoval Estupiñan, Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Jorge Nempeque Domínguez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Juan Pablo Robles Álvarez, involucrados en una investigación por presentar supuestamente falsos títulos de cirugía estética para hacer operaciones en Colombia, continuarán el juicio en libertad.

A estos cinco médicos se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.



Aunque previamente la juez había suspendido provisionalmente las especializaciones adquiridas en Brasil, el Juzgado 67 con Función de Control de Garantías afirmó que los cinco imputados se han presentado a las audiencias y no hay un riesgo a la no comparecencia.



Adicionalmente, afirmó que la Fiscalía no adoptó una figura fija en la sustentación de la medida, puesto que pidió todos los tipos de medida de aseguramiento: intramural, domiciliaria y con privación de salir del país.



Por esta razón, consideró que no se argumentó de la debida manera que debían seguir su proceso en establecimiento carcelario.

JUSTICIA