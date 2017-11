Médica dice que denuncia contra Granados por abuso es una 'calumnia’

Hace varias semanas EL TIEMPO conoció un escrito juramentado ante la Notaría 11 de Bogotá, en el que la médica cirujana Lina Valero Camacho dice que la acusación de abuso de menor contra el abogado Jaime Granados es “una vil calumnia y una difamación”.

El documento cobra relevancia luego de que este miércoles la vicefical general María Paulina Riveros dijo en una rueda de prensa que “la Fiscalía sí recibió una noticia criminal y en este momento estamos en labores de verificación de esa denuncia (sobre un caso de posible abuso vinculado a un menor) y, por supuesto, de las primeras actividades de investigación”.

En su declaración rendida el pasado 20 de octubre, la médica Lina Valero cuenta que hace unos meses recibió un mensaje de chat con la supuesta denuncia, algo que la extrañó, pues ella y su esposo han compartido numerosos eventos sociales con Granados y su familia, de quien son vecinos.



La médica añadió que luego de comunicarse con sus vecinos, le informaron que el teléfono desde el que se hizo la denuncia llevaba varios días perdido el día que se envió el mensaje, pero que sin embargo decidió consultarlo con el abogado Gustavo Solano para que le diera un consejo.



Sostiene que le advirtió a Gustavo Solano que no podía compartir la información hasta no verificar la veracidad de la versión y que jamás autorizó “filtrar este tipo de información incorrecta y no verificada y mucho menos entregársela a la Fiscalía o a ningún medio periodístico” y reiteró que esa información “no tenía ninguna confirmación”.



La doctora dijo además ante el notario que la filtración de dicha versión es “severamente perjudicial” tanto para su familia como para los Granados y que esta “vil calumnia” busca “perjudicar al doctor Granados y a su familia”,

atentando contra su buen nombre.



El miércoles, poco después de que se conociera la noticia de la investigación preliminar de la Fiscalía, Jaime Granados negó la información y la calificó de “calumniosa e injuriosa”.



EL TIEMPO estableció que se indaga un posible montaje de un abogado vinculado a uno de los casos que lleva el penalista y a quien habría mencionado en su denuncia la cirujana.



Unidad Investigativa