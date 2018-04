'Es lamentable que un caricaturista tenga que usar escoltas': Matador

Desde el pasado 3 de abril, Julio César González, caricaturista de EL TIEMPO conocido como Matador, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se retiraría de las redes sociales tras recibir una serie de amenazas de muerte.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador a través de su cuenta de Twitter.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote. — matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018

Este hecho ha generado un sinfín de comentarios demostrando la solidaridad hacia el comunicador. Incluso, muchos usuarios en redes sociales han compartido sus caricaturas favoritas demostrando su apoyo.



Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que la Policía investiga las amenazas denunciadas por el caricaturista.

Durante la emisión de 'Mejor Hablemos' de este jueves, la periodista Claudia Palacios habló con Matador quien respondió la entrevista desde Dosquebradas, en Risaralda.



Durante la entrevista, el comunicador dejó claro que las amenazas hacia él empezaron desde que, en junio de 2017, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga publicó una caricatura de su autoría totalmente modificada. "Conversé con Zuluaga y acepté las disculpas", afirmó el caricaturista quien dejó pasar esta situación y siguió realizando tu trabajo.

Adicionalmente, Matador aseguró que las redes sociales son un espacio que se presta para insultar, sin embargo afirmó "sé distinguir entre un insulto y una amenaza". No obstante, manifestó que la cantidad de intimidaciones que recibió desde las últimas dos semanas podían poner en riesgo su integridad y la de las personas que más quiere.



No cree en la reacción del expresidente Álvaro Uribe, presentada por medio de Twitter, pues aseveró que "si alguien ha estigmatizado a los periodistas es él".

Con @matadoreltiempo se puede discutir, tiene el mérito de haber desautorizado el falso vídeo, a diferencia de quienes nunca rectifican a pesar de lo obvio.



Que se lancen argumentos, cero violencia, cero odio de clases



IvanDuque Presidente

Marta Lucía Ramirez VicePte — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 3 de abril de 2018

Por otro lado, el caricaturista descartó por completo reunirse con Ariel Ortega Martínez, responsable de las fuertes amenazas hacia él. "Así lo perdone o me reúna con él, la justicia tiene que actuar porque cometió un delito", además, "no sería consecuente reunirme con él".

A la pregunta de Claudia Palacios de cuándo volvería a las redes sociales, donde solía compartir sus caricaturas diarias, el caricaturista afirmó que en este momento el ambiente está muy pesado y que espera poder hacerlo hasta después de la primera vuelta presidencial.



“No creo que mi familia deba soportar una presión como esa”, dijo. No obstante, aseguró que no se autocensurará de sus publicaciones en el periódico EL TIEMPO y manifestó que más periodistas que han sido amenazados por personas pertenecientes al Centro Democrático hacen parte de este proceso y de la protesta que está adelantando. "Es lamentable que un caricaturista tenga que usar escoltas", dijo.



Más adelante, el caricaturista aceptó que las caricaturas pueden resultar ofensivas e incluso herir susceptibilidades a algunas personas mientras que para otras personas pueden ser normales o graciosas. "Lo más importante de cuando hago una caricatura es que tenga el componente de verdad", aseguró.



Sobre el por qué últimamente solo dibuja caricaturas sobre el candidato presidencial Iván Duque y su partido Matador respondió: "A Gustavo Petro yo lo 'cascaba' cuando fue tan mal alcalde y ejecutor", afirmando que no solo se ha dedicado a hablar de ciertos candidatos.



El comunicador aprovechó el espacio para agradecer todo el apoyo por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional. También, animó a otros periodistas a hacer uso de las herramientas del Estado cuando se les esté vulnerando alguno de sus derechos.

Vea la entrevista completa

Primera parte:

Segunda parte:

