Matador anuncia que se retira de redes sociales tras recibir amenazas

Julio César González, caricaturista de EL TIEMPO conocido como Matador, anunció a través de Twitter que se retira de las redes tras recibir amenazas de muerte a través de ese medio.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador a través de su cuenta de Twitter.

El hecho se da luego que hace unas semanas una jueza negó la tutela que un ciudadano interpuso contra el caricaturista Matador, por el dibujo titulado 'Duque reflexiona', publicado en este diario el pasado 24 de marzo.

Duque reflexiona Foto: Matador

Para la jueza Hilda María Saffon, la creatividad e ingenio del caricaturista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión, informó Matador en sus redes sociales.



Incluso, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre el recurso judicial y dijo que siempre ha “respetado la libertad de prensa y la caricatura como medio de expresión”.



“Para mí los caricaturistas son artistas, ellos interpretan la realidad con la libertad con la que la quieren hacer, a mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser de reírme de las cosas y además de verlas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”, dijo Duque en su momento.



Así mismo, el candidato uribista aseguró este martes en entrevista con Caracol Radio que "siempre ha rechazado las amenazas". "Nosotros como sociedad tenemos que decir no más (…) Nada justifica una amenaza y el uso de los términos que se emplearon contra él (Matador)”, agregó.



Además, Duque hizo un “llamado a la sociedad a escucharnos y respetar nuestras diferencias”.

Este mensaje fue apoyado por el senador y expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, quien indicó que "el Centro Democrático discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia, quienes la utilicen no representan a nuestro partido".

