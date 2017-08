Exfiscal Iguarán asume defensa de señalados socios de Maduro

El excónsul colombiano Javier Betancourt, acaba de entregarle poder al exfiscal Mario Iguarán, para que defienda los intereses de la compañía señalada de pertenecer a Nicolás Maduro y de desviar millonarios fondos estatales: Group Grand Limited.



Hace una semana, la exfiscal venezolana Luisa Ortega aseguró que los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido eran los socios ocultos de Maduro en esa compañía. Pero tanto Betancourt como su nuevo abogado, niegan tajantemente ese nexo societario e incluso cuestionan la conducta de la exfiscal Ortega.

"No se entiende cómo quien fuera Fiscal General de Venezuela durante años, hubiese no solo callado los supuestos hechos sobre los cuales ahora hace un show mediático sino que es totalmente absurdo que no hubiese tomado acciones legales cuando tuvo todo el poder y sobre todo, la obligación legal de adelantar la investigación penal en la República Bolivariana de Venezuela", asegura Iguarán.



Para el exfiscal colombiano es claro que se trata de una denuncia con trasfondo político que está siendo usado con fines particulares por parte de Ortega y en la que, según dice, nada tiene que ver Group Grand Limites y sus socios.



Al respecto, EL TIEMPO estableció que Shadi Nain Saaab Certain, hijo del colombiano Álex Saab, sí fue socio de la compañía pero aparece vendiendo sus acciones en febrero de este año a las empresas panameñas Eolo Energies y Viladrake International Inc., cuyos socios se desconocen.



El único que conoce a esos accionistas es el excónsul Betancourt.



Sin embargo, dice que la compañía, socios y apoderado están abiertos a brindar las explicaciones, aclaraciones y precisiones que requieran tanto las autoridades administrativas y judiciales, así como la prensa.



Iguarán también advierte que defenderá judicial y extrajudicialmente el buen nombre y debido proceso de los directivos y accionistas de Group Grand Limited.



La empresa fue constituida en Honk Kong en 2013 y aparece vendiéndole al gobierno de Venezuela más de 200 millones de dólares en alimentos controlados, algunos de ellos por precios superiores a los comerciales.



Al respecto Iguarán anota que han cumplido con los servicios y productos, "prestando un servicio a nuestros hermanos venezolanos en estos momentos tan difíciles e escasez de comida".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com