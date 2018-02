Magistrado Malo presenta nueva incapacidad a la Corte Suprema

El magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo presentó una nueva incapacidad que lo tendrá por fuera de la Corte Suprema por 20 días más.

Malo no va a la Corte Suprema desde hace más de seis meses, cuando estalló el escándalo de corrupción en el alto tribunal y la Comisión de Acusaciones comenzó a investigarlo.



Lo primero que hizo Malo fue pedir un permiso no remunerado por tres meses, tiempo en el que se apartó de sus funciones y no recibió sueldo.



En medio de esa licencia la Corte Suprema de Justicia modificó su reglamento con el fin de que cualquier magistrado investigado penalmente pueda ser apartado de sus funciones para no afectar ni dañar a la institución. Pero para poder hacer efectivos esos cambios en el reglamento, los magistrados investigados deben estar presentes en la Corte.



Esa es la razón por la que el nuevo reglamento del alto tribunal no se ha podido aplicar en el caso de Malo. Al terminarse su licencia no remunerada, Malo debía reintegrarse en diciembre del año pasado, pero presentó una primera incapacidad argumentando tener complicaciones en una cirugía por huna hernia.



Y el 11 de enero pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia volvió de su vacancia judicial, Malo envió un permiso para ausentarse por dos días. Después de ese permiso Malo ha presentado cuatro incapacidades más. En la penúltima de ellas alegó estar padeciendo trastornos de adaptación por altos niveles de estrés.



Desde diciembre, cuando Malo terminó la licencia, ha seguido recibiendo mensualmente su sueldo (su salario es de 32 millones de pesos), por cuenta de las incapacidades, a pesar de que no ha estado en su silla. Sus funciones han estado encargadas en el magistrado Fernando Bolaños quien ha tenido que asumir sus procesos.



Hace una semana la Corte le pidió al despacho de Malo que informe en qué van investigaciones claves que no han tenido mayor avance como la que le llegó al alto tribunal en el 2014 contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestos nexos con los paramilitares cuando era Gobernador.



