El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, renunció a su cargo

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, renunció de manera irrevocable a su cargo.

A través de un comunicado, la ANI confirmó la decisión.



“En los últimos 6 años, bajo su liderazgo y con el apoyo de su equipo de gobierno, hemos logrado construir y consolidar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como una agencia modelo tanto a nivel nacional como internacional. Desde la ANI hemos estructurado, contratado y estamos en proceso de construir el programa de infraestructura más ambicioso en la historia del país. No solo en términos de autopistas, sino también en términos de puertos y aeropuertos. Por fin el país puede vislumbrar el día en que tendremos una infraestructura competitiva, que nos permita desarrollar el potencial de nuestra gente”, es uno de los apartes de la carta que envió Andrade, según indica la ANI.



El funcionario, quien perteneció seis años al gobierno de Juan Manuel Santos, explica también que renuncia "para darle plenas garantías de imparcialidad a la justicia y no poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tiene en la ANI y en el ambicioso programa de infraestructura que tantos esfuerzos ha requerido”.



Este viernes, la Fiscalía le imputará a Andrade el delito de interés indebido en la celebración de contratos.



El martes pasado, la imputación del funcionario fue adelantada por la Fiscalía, que argumentó la necesidad imperante de llevarlo ante la justicia.



Para la Fiscalía, Andrade habría jugado un papel fundamental en la consecución de contratos por parte de Odebrecht, específicamente en el tramo Ocaña-Gamarra que también se le dio a la multinacional brasileña con el aval del Gobierno a través del Conpes 3817 del 2014. Por esto, varios funcionarios serán llamados también a indagatoria.



Al respecto, la ANI aseguró en su momento que esta adición garantizaba la conexión con la troncal de la Ruta del Sol 2.



Por el momento, el funcionario ha negado su participación en el escándalo, asegurando también que no ha recibido dineros por pago de sobornos.



