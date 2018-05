Juan José Chaux Mosquera, primer 'parapolítico' que entrará en la JEP

02 de mayo 2018 , 09:54 a.m.

En noviembre del 2014, el excongresista Juan José Chaux Mosquera fue llamado a juicio, por la Corte Suprema de Justicia, por sus presuntos nexos con paramilitares.



Durante la investigación, Chaux Mosquera ha tenido casa por cárcel y ahora, casi cuatro años después, su proceso fue remitido a la Jurisdicción Especial de Paz, lo que lo convierte en el primer ‘parapolítico’ en llegar a la JEP.



La decisión la tomó la propia Corte Suprema, al argumentar que la presunta relación entre ambas partes se dio en medio del conflicto armado.

Desde enero pasado, Chaux Mosquera estaba intentando entrar a la JEP. Según la investigación en su contra, mientras ostentaba su calidad de senador por el partido Liberal, Chaux asistió, en el año 2001, a una ‘cumbre paramilitar’ en la finca La 21.

En esa reunión habría buscado apoyo para seguir en el Congreso en las elecciones del 2002.

Como no logró mantenerse en su curul, aspiró a la Gobernación del Cauca y, en el 2003, se quedó con el cargo. Chaux, nacido en 1957 en Popayán (Cauca), también fue embajador, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en República Dominicana.



Versiones de jefes de las AUC, como Éver Veloza, ‘HH’, lo señalan de haber buscado apoyo con los paramilitares que actuaron en Urabá, Antioquia y el Valle del Cauca.



En julio del año pasado, la Corte había dicho que los ‘parapolíticos’ no podrían entrar a la JEP, pues “el delito de concierto para delinquir para promover grupos armados ilegales no puede equipararse como un delito político”.

No obstante, la determinación actual se tomó porque, al momento de la comisión de los hechos, “el procesado fungía como senador de la república, asimismo una eventual relación del delito con el conflicto armado”.



La Corte también informó que los casos de ‘parapolíticos’ que pasen a la JEP serán los que soliciten el cambio.



Hasta el momento, la Corte ha emitido 58 sentencias de parapolítica en las que han resultado condenados 64 congresistas, gobernadores y jefes del DAS (Jorge Noguera).



