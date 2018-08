Los audios del presunto pago turbio a los ‘zares’ del fútbol

Dos poderosos y acérrimos enemigos del fútbol colombiano se reunieron en secreto, el pasado miércoles, en el norte de Bogotá, para decidir cómo defenderse de la investigación que se les acababa de abrir por el desvío masivo de boletería para las eliminatorias a Rusia y su reventa, acudiendo a mecanismos fraudulentos.

El calibre de las acusaciones es tal que llevó a Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a solicitarle la cita a Jorge Perdomo, el recién sacado presidente de la Dimayor, que lo culpa por su expulsión de la cúpula del balompié.



Pero Jesurún le pidió una tregua y alinearse para hacer una defensa conjunta en contra del ente que los acusa: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo.



Incluso, le dijo que le diera poder a Gamboa & Acevedo, abogados que, aunque están mencionados en el proceso, defenderían a los miembros del comité ejecutivo involucrados en el escándalo: además de Jesurún y Perdomo, están Álvaro González, presidente de la Difútbol; Alejandro Hernández, Claudio Cogollo y Elkin Arce.



“Jesurún sabe que Perdomo es una rueda suelta e incluso dicen que le entregó datos a la SIC. Por eso, Perdomo no aceptó la defensa conjunta”, dijo un directivo del fútbol.

En todo caso, la FCF le está apuntando a desmontar las pruebas de que torcieron el contrato de boletas para que se lo ganara Ticketshop. Pero lo dejaron cuadrar a última hora papeles, datos y hasta el precio de la oferta: de 37.124 millones de pesos a 40.124 millones.

Audios, la clave

En audios, que EL TIEMPO revela, quedan en evidencia las maniobras para direccionar el contrato y, además, que a Jesurún no le preocupaba que la Selección rindiera deportivamente sino que las boletas se vendieran y la plata entrara.

“Si bien veníamos de hacer un exitoso mundial, no podíamos garantizar que la Selección iba a estar en un nivel óptimo para llenar el estadio durante las eliminatorias. Consideramos que era mejor asegurar un dinero fijo y nos olvidábamos de si la Selección funcionaba o no”, le confesó Jesurún a la SIC con desparpajo.

Audio Jesurún Audio Jesurún El audio embebido no es soportado

Y el propio Álvaro González confesó que era irregular la forma como se entrego el contrato: “Después de conocerse la cifra no me parece ni reglamentario ni ético que se aceptaran más propuestas”.

Audio Álvaro González Audio Álvaro González El audio embebido no es soportado

Pero hay un tema más delicado. Autoridades rastrean un jugoso giro que recibió la Federación días antes de adjudicar el turbio contrato de las boletas. Y hay otro desembolso en la mira, de dos millones de dólares, que Adidas entregó en el 2011.

César Carreño, representante legal de Ticketshop, dejó en evidencia el primer pago.

“El acuerdo era que nosotros teníamos que darles parte de la boletería a ellos (Ticket Ya) para que la comercializaran y teníamos claro que esa boletería ellos la iban a vender a un mayor precio. Ellos aludían que habían hecho una inversión antes del contrato de nosotros con la Federación”, confesó Carreño el 4 de septiembre del 2017 y luego se convirtió en delator del escándalo.

Audio César Carreño Audio César Carreño El audio embebido no es soportado

Y cuando la SIC le preguntó si acaso era el pago del anticipo, dijo: “No. Era otro valor que habían pagado. Tampoco sabemos qué valor, pero tenían que recuperarlo. Siempre nos hablaban claramente que tenían que recuperar una plata que ellos habían invertido”.

Audio 2 César Carreño Audio 2 César Carreño El audio embebido no es soportado

Investigadores verifican si fueron 4.000 millones de pesos. Además, si el dueño del Real Cartagena y socio de Ticket Ya, Rodrigo Rendón, puede aclarar el tema ante la SIC o la Fiscalía. A él y a su hijo Alejandro, los señalan de obtener información privilegiada para quedarse con la comercialización de boletas.



La reventa habría dejado réditos por 17.000 millones de pesos. En el partido entre Colombia y Brasil, en septiembre del 2017, fueron revendidas 14.207 entradas con un sobrecosto del 150 por ciento, con lo que se ganaron 4.286 millones de pesos.



“Hubo reuniones con Jesurún, donde él decide dar la boletería reservada para el partido de Brasil a Ticket Ya para reventa”, afirmó el ‘súper’ Robledo.



Pero el empresario Elías Yamjure, socio del negocio, dijo que si bien se llevó algunas boletas a Barranquilla. era por “una deuda moral”: “Les dije a los institucionales de Ticketshop en Bogotá, esas boletas me las mandas para Barranquilla porque los barranquilleros se merecen ver a Brasil porque fueron a ver Venezuela, Bolivia, Ecuador, palos en ventas. ¿Y se iban a vender en Bogotá? No papitos”.

Audio Yamjure Audio Yamjure El audio embebido no es soportado

Y aunque Jesurún declara a la FCF como una víctima e intenta blindarla con el argumento de que es un negocio de privados, la SIC recordó que al haber una invitación pública para asignar el contrato se salieron de esa órbita. Por eso, por los lados de la Fiscalía quieren descartar una posible estafa a los hinchas, un concierto para delinquir y falsedad en documento privado.



En el grupo de ‘zares’ investigados también está Luis Bedoya, expresidente de la FCF, quien tendrá que asumir su defensa en solitario y bajo la advertencia del FBI de que si miente, pierde los beneficios obtenidos en Estados Unidos en el proceso que se le sigue por recibir sobornos a través de la Conmebol.

Gambeta tributaria

Además de las boletas, otro capítulo inconcluso bajo la lupa es el del contrato de transmisión de partidos, entre la Dimayor y el canal Win, herencia que Jesurún le dejó a Perdomo y que terminó por hacer trizas sus alianzas de poder.



Ya se logró que Mauricio Correa, presidente de Win, renunciara a la cláusula en la que a su firma Go Sport le correspondía el 2,2 por ciento de los ingresos brutos del acuerdo. Pero está por verse si logran que los dueños de Win reversen el contrato, calificado como lesivo por varios equipos y en el que se configuraría una especie de gambeta tributaria debido a las exenciones de las que goza la Dimayor.



Su nueva cabeza, Jorge Enrique Vélez, no se ha pronunciado sobre el caso. Pero en el primer comité ejecutivo de la FCF al que fue, analizó jurídicamente los cargos de la SIC y les recordó a los investigados que mientras se notifican, se habría vencido el periodo de varios superintendentes, por lo que el tema le quedará al nuevo gobierno.

EL TIEMPO buscó a Jesurún, pero por instrucción del abogado no entrega declaraciones.

Los dos millones de dólares del patrocinador Adidas

Además de las indagaciones que se están adelantando por el escándalo de la reventa de las boletas para las eliminatorias a Rusia, investigadores también tienen en la mira un millonario giro que uno de los patrocinadores de la Selección Colombia le hizo a la Federación de Fútbol, en el 2011.



Se trata de un pago de dos millones de dólares, que quedó estipulado en una cláusula del contrato que se firmó con Adidas para oficializar su regreso como patrocinador entre el 2013 y el 2022. “Adidas entregará a la suscripción del contrato y por una sola vez durante la vigencia del convenio a manera de adelanto o préstamo, una suma única fija de dos millones de dólares con el fin de incentivar el desarrollo deportivo y de infraestructura por parte de la Federación”, dice la cláusula.



Se quiere establecer qué pasó con ese dinero. EL TIEMPO supo que hay testimonios que indican que su inversión no está aún muy clara. Además, que durante la administración de Jesurún en la FCF se presionó la salida de un

alto ejecutivo de uno de los patrocinadores que tiene mucha información sobre el tema.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@Uinvestigativa EL TIEMPO