Está listo el operativo para recuperar club San Fernando en Cali

A primeras horas de este viernes, el Estado inicia un operativo para recuperar el antiguo club San Fernando en Cali, avaluado en 20.000 millones de pesos, que fue de un testaferro de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta, y que desde hace 5 años ocupa la empresa Eventplus sin pagar arriendo.

Hasta hace unas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la DNE, creía que iba a recibir el terreno de manera voluntaria, tal y como los ocupantes se lo habían prometido en diciembre. Pero Eventplus, en una carta que envió este jueves a la SAE, esgrimió nuevos argumentos para evitar el procedimiento que lleva un año dilatando.



La empresa dice ahora que el desalojo se tiene que suspender mientras se resuelve una tutela que interpusieron para proteger el derecho al trabajo y a la salud de sus 150 empleados. Además, que la SAE no les ha respondido una solicitud de legalización de su situación.



Sin embargo, la SAE advirtió que no hay solicitud de arrendamiento y que el predio ya se ofreció a la Alcaldía de Cali, que proyecta construir el archivo municipal y un parque. Y añadió que si el codiciado terreno no se entrega de manera voluntaria, el desalojo se hará con ayuda de la Fuerza Pública y haciendo uso de sus facultades de policía judicial.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com