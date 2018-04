Con cambiazo de fiscal, Pedro Aguilar logró fugarse

En una cinematográfica suplantación, un desconocido que se identificó el pasado 21 de marzo como José Edilberto Parada Barbosa logró que la jueza 77 penal de Bogotá creyera que era representante de la Fiscalía y que ese organismo no se oponía a la solicitud de libertad del polémico líder del paro camionero Pedro Antonio Aguilar Rodríguez.

La estratagema permitió que Aguilar, preso por el saqueo de 600 mil millones de pesos de la chatarrización, quedara en libertad el 22 de marzo. Desde entonces se desconoce su paradero.



En esa audiencia, realizada un día antes en el complejo judicial de Paloquemao y que duró una hora y 20 minutos, la abogada Diana Milena Zárate Quiroga solicitó a la jueza Myriam Alcira Martínez López que revocara la medida de aseguramiento contra Aguilar, quien fungía como presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros y que en el 2016 encabezó una protesta de ese sector que tuvo paralizado el país.



Aguilar estaba preso desde febrero del 2015, cuando un juez ordenó enviarlo a la cárcel La Modelo de Bogotá por su presunta responsabilidad en las trampas a través de las cuales el programa de chatarrización de camiones pagó por la salida de circulación de al menos 12.500 de esos vehículos que nunca fueron destruidos.



En la audiencia, la abogada de Aguilar dijo que debía quedar libre porque la Fiscalía no había pedido prorrogar su detención preventiva, y ya se habían vencido los términos. Cuando la jueza le preguntó al supuesto fiscal si estaba de acuerdo, Parada –quien dijo ser delegado ante los jueces del circuito especializado y estar en apoyo de la fiscal 70–, dijo que sí.

“Su señoría, la Fiscalía no se opone ya que no hay maniobras dilatorias por parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo desaparecen” (sic), afirmó. Pese a ese tipo de yerros y a su evidente nerviosismo, que quedó grabado en video, la jueza finalmente aceptó ordenar la libertad.



“Como se estima que se cumplieron en este caso los ritos procesales pertinentes (…) También atendiendo la petición elevada por el delegado fiscal, en el sentido de no oponerse a lo solicitado por la defensa, se decide sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural impuesta el 17 de febrero de 2015 por una no privativa de la libertad”, dijo la jueza.



Ahora, tanto el falso fiscal como la abogada están también siendo buscados por la Fiscalía. Para el plan aprovecharon un absurdo boquete en la seguridad del aparato judicial: en muchas diligencias judiciales no se estaba exigiendo la plena identificación a las partes, incluida la Fiscalía.



Por eso este jueves esa entidad envió una carta al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá para que les exija “a cada uno de los fiscales la presentación e identificación previa a la instalación de la audiencia, mediante el carné de la Fiscalía que los identifica como funcionarios de dicha entidad y su respectivo documento de identidad, requisitos sin los cuales no se podrá realizar ningún trámite”.



La trampa se descubrió esta semana, cuando los delegados fueron a pedir audiencia para prorrogar la detención de Aguilar y se encontraron con que estaba libre.



JUSTICIA