Rodrigo Jaramillo obtiene libertad en uno de los procesos

24 de abril 2017 , 10:25 a.m.

Un juez de garantías otorgó la libertad al expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, por vencimiento de términos en uno de los procesos que se adelanta en su contra por el descalabro de la comisionista de bolsa.



La defensa de Jaramillo, el abogado Jaime Lombana, señaló que han pasado más de 1.126 días desde la acusación por los delitos de estafa agravada, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir, y que hasta la fecha no ha iniciado el juicio y que no ha habido aplazamientos por parte de la defensa.

En audiencia el abogado Lombana citó el artículo 317 numeral 5 que dice que la libertad del acusado debe cumplirse una vez se cumplan "ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio". "Con los 1.126, se ve a todas luces que los términos ya se cumplieron", dijo Lombana.

Sin embargo, Jaramillo paga una condena de siete años de casa por cárcel, por los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, cargos que aceptó en noviembre del 2013.



La medida de aseguramiento la cumple desde el 27 de diciembre de 2013, en la ciudad de Medellín. La decisión fue adoptada por el juzgado 64 penal de control de garantías.



Por estos hechos, el juez advirtió que la libertad solo puede darse cuando Jaramillo cumpla las 3/5 partes de la sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 2 de junio del año pasado.



La Fiscalía señaló a Jaramillo de haber manipulado las acciones de la comisionista y de la Bolsa Mercantil y de haber manejado una contabilidad inflada, para aumentar el valor de las acciones de Fabricato.

Según el ente acusador, Jaramillo, como presidente de Interbolsa, habría favorecido a Alessandro Corridori, quien se convirtió en el accionista mayoritario de Fabricato, para que dispusiera de los recursos de la comisionista de forma fraudulenta.



"Fue el grupo Corridori quien de manera fraudulenta manipuló el mercado para lograr que los volúmenes negociados estuvieran de acuerdo a sus necesidades", manifestó durante la imputación la fiscal del caso. El ente acusador señaló que Jaramillo habría prestado dinero a Corridori desde la comisionista de bolsa para "apalancar" las inversiones dentro de Fabricato.



