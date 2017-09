Las veces que Samuel Moreno le ha 'mamado gallo' a la justicia

Andrés Torres / EL TIEMPO

En julio del 2011, Moreno y su abogado no acudieron a la audiencia programada. Después, en otra planeada para agosto, ocurrió lo mismo: ni el acusado ni su defensor asistieron. La primera vez, el suspendido Alcalde de Bogotá argumentó que aún no tenía abogado defensor debido a la renuncia de Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Luego, en agosto, simplemente no llegó.