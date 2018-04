Las razones por las que no procedería demanda contra Uribe y Duque

La denuncia de pérdida de investidura contra los senadores Iván Duque y Álvaro Uribe tendría poco futuro en el Consejo de Estado.

Aunque ese Tribunal le quitó la investidura a la congresista Luz Adriana Moreno por dejar de asistir a seis sesiones de plenaria en las que se votaron proyectos, también en el fallo hicieron unas claridades.



Por ejemplo el Consejo de Estado señala cuando el congresista está en la sesión, pero voluntariamente se abstiene de votar, es decir, no se configura la inasistencia y por lo tanto no se podría perder la investidura. Esto, dice el tribunal, tendría que estar documentado en las actas de la sesión.



Igualmente plantea que tampoco hay falta en los casos en los que el congresista no vote o no participe en las votaciones en los que ningún miembro de su bancada lo haga.



Este es el caso de Uribe y Duque, que han dejado de votar los proyectos con toda su bancada para no contribuir con la conformación del quorum necesario para adelantar las votaciones.



Esa estrategia no es ilegal y es usada en el Congreso para frenar votaciones o debates.



Así las cosas la demanda contra Uribe y Duque será tramitada en el Consejo de Estado, pero con la jurisprudencia del mismo Tribunal, no tendría éxito.





JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @JusticiaET​