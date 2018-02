¿Por qué quedó en libertad el exgobernador Hugo Aguilar?

El coronel (r) Hugo Aguilar, condenado por nexos con paramilitares y recapturado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, quedó en libertad y así enfrentará el juicio en su contra.

El juez consideró que hay evidencias de que el exoficial se enriqueció ilícitamente, sin embargo no estará preso durante el juicio en su contra por dos delitos.



Estos son los argumentos del juez para no atender la petición de la Fiscalía de mantener a Aguilar privado de la libertad.



- El juez consideró que la Fiscalía tiene el deber de investigar cuando exista sospecha sobre el manejo de recursos ilegales, y si decidió llamar a imputación de cargos al coronel Aguilar, es porque encuentra que hay movimientos que deben ser procesados judicialmente.



- El funcionario judicial dijo que el ente acusador sí presentó elementos de juicio para evidenciar que el exgobernador registra un posible incremento injustificado en su patrimonio.



- Para el juez no hay evidencias de que el coronel Aguilar esté vinculado actualmente a un grupo armado ilegal. Aunque fue condenado por nexos con el Bloque Central Bolívar, hoy esa organización está desmovilizada.



- El coronel Aguilar no representa un peligro para la sociedad. La Fiscalía, a juicio del juez, no sustentó a quien ponía en riesgo el exgobernador.



- A juicio del juez no hay riesgo de que el oficial evada la acción de la justicia.

Durante la audiencia sorprendió la posición de la Procuraduría que incluso había pedido al juez de garantías que le concedió la libertad condicional a Aguilar que revocara esa decisión.



A pesar de esa posición inicial, en este proceso no respaldó la petición de la Fiscalía de privarlo de la libertad.



Además, el representante de la Procuraduría dijo en la audiencia que la Fiscalía se equivocó al plantear los supuestos delitos de habría cometido el coronel Aguilar.



El funcionario sostuvo que la Fiscalía no específico cual medida de aseguramiento pedía para Aguilar. Sin embargo, el juez consideró que sí lo hizo y que lo que se pidió fue que el oficial fuera privado de la libertad y enviado a prisión.



Este martes, la procuraduría expidió un comunicado en el que señala que existen suficientes pruebas del enriquecimiento ilícito de funcionario público.



“El Ministerio Público no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada del Ministerio Público asumirá la representación en el proceso y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos”, señaló la Procuraduría, que había destituido e inhabilitado al exfuncionario.



JUSTICIA

