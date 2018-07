Los cuestionados que van tras las secretarías de Senado y Cámara

En los pasillos del Capitolio se viene gestando un pulso entre los diferentes partidos para controlar instancias claves en la Cámara y en el Senado. De hecho, para intentar repartirse equitativamente las secretarías de las comisiones constitucionales (siete en cada cámara), ya se han registrado reuniones entre compromisarios de las fuerzas mayoritarias.

Tienen que elegir entre unas 120 hojas de vida de gente que ya empezó a hacer 'lobby' ante el Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores, los liberales y el partido de ‘la U’.



EL TIEMPO revisó la lista de candidatos –que reciben un sueldo de 13 millones de pesos y tienen potestad de hacer nombramientos– y encontró desde excongresistas que perdieron su investidura en el Consejo de Estado; funcionarios señalados de falsificar sus diplomas y hasta una expulsada del Centro Democrático, partido político del entrante presidente Iván Duque Márquez.

Ni investidura ni diploma

Una de las candidatas cuestionadas es Argenis Velásquez Ramírez, exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal, quien va tras la secretaría de la Comisión Séptima, de la que hizo parte.



A Velásquez, la Corte Suprema la investiga dentro del llamado expediente del ‘cartel de la toga’. El extraditado exfiscal Gustavo Moreno la señaló como una de sus clientas y aunque Velásquez admitió que le había exigido dinero para arreglarle un proceso en la Corte, ella insiste en que se negó a pagar.



En la Procuraduría también tiene un proceso por los mismos hechos. Además, la aspirante, de 36 años y oriunda de Putumayo, fue condenada fiscalmente por la Contraloría por irregularidades en el manejo de recursos cuando fue alcaldesa de Orito. EL TIEMPO la buscó para preguntarle si no creía estar inhabilitada, pero no respondió los mensajes.



A la lista se suma Luz Adriana Moreno, representante de ‘la U’ que va tras la Comisión Cuarta de la Cámara. Moreno se convirtió en la primera congresista a quien el Consejo de Estado le quitó su investidura por contestar a lista y luego ausentarse sin justificación. Con su caso se estrenó la doble instancia y el fallo está en apelación.



En el Congreso señalan que su ‘padrino’ es el expresidente de esa corporación Mauricio Lizcano, con quien hizo trabajo político en Caldas. Moreno, quien entre otras cosas deberá llamar a lista y confirmar la asistencia de los legisladores, le dijo a este diario que no cree estar inhabilitada y que tiene el apoyo de ‘la U’. Lizcano, por su parte, aseguró que desconocía esa aspiración.



Entre los aspirantes también está Hilzyl Noriega, exasesor de la UTL del senador Roy Barreras. Tuvo que renunciar a su cargo de secretario de la Comisión de Paz del Senado y al grupo de trabajo del congresista tras confirmarse que falsificó su diploma de politólogo, por lo que tiene un proceso en la Procuraduría. Hasta el momento no ha respondido los mensajes de este diario.



En la lista de cuestionados también figura Delcy Rosario Hoyos Abad, quien quiere reelegirse en la Comisión Quinta del Senado.



Se trata de la cuñada del excongresista Otto Bula, capturado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.



Hoyos llegó al cargo como recomendada del ‘parapolítico’ Mario Uribe y su nombre fue mencionado por un testigo del caso Odebrecht.

Dólares y expulsión

En efecto, Juan Sebastián Correa, enlace de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el Congreso, le dijo a la Fiscalía que fue Hoyos quien le pidió que cuadrara una reunión entre Otto Bula y Andrés Giraldo, amigo de infancia de Roberto Prieto. Al parecer, ese día Bula (amigo de Mario Uribe) entregó un millón de dólares a nombre de Odebrecht.



EL TIEMPO le dejó varios mensajes a Hoyos para conocer su postura pero no respondió.



Otra de las postuladas es la exrepresentante del Centro Democrático Tatiana Cabello, expulsada de su colectividad por supuestamente cobrarles coimas a los empleados de su UTL. Dentro de ese mismo episodio, denunciado por el penalista Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, enfrenta una investigación en la Procuraduría y otra en la Fiscalía por supuestamente recibir dinero.



Pero ella advierte que no ha sido vencida en juicio y que esas sindicaciones son falsas: “Si hay alguna duda, consulte con mi abogado”.



Finalmente, el propio Jesús María España, actual secretario de la Comisión Séptima del Senado, admite que cada vez que busca reelegirse, le reviven un supuesto caso de acoso a una contratista. De hecho, su nombre cobró relevancia en el 2014, cuando se le reversó una condecoración en la plenaria del Senado por ese expediente.



“Tres veces me han elegido y siempre me sacan a relucir ese supuesto caso de abuso, pero las actuaciones siempre salen a mi favor”, dijo.



Este diario estableció que si bien su proceso en la Fiscalía ya está inactivo, es por vencimiento de términos.



La puja termina el 20 de julio cuando se sepa si, tal como lo advirtieron los compromisarios de los partidos, le darán prioridad al tema ético por encima de las cuotas.

Ficha del condenado Mario Uribe

Delcy Hoyos Abad llegó a la Comisión V del Senado apadrinada por Mario Uribe, condenado por ‘parapolítica’, y aspira a reelegirse. Es cuñada de Otto Bula, preso por los sobornos de Odebrecht. Uno de los testigos del caso dice que ella le cuadró una cita a Bula con un amigo de Roberto Prieto.

Sin investidura

La excongresista Luz Adriana Moreno, de ‘la U’, aspira a la Secretaría de la Comisión IV de la Cámara. Perdió su investidura por contestar a lista e irse. En el Capitolio dicen que es ficha del expresidente del Congreso Mauricio Lizcano. Él admite que ambos son de Caldas e hicieron política, pero que desconocía su aspiración.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa